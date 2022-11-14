На расширение производства авиадвигателей в России выделят 44 млрд рублей

В начале сентября «Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) подписали соглашение о поставке 339 самолетов. В рамках этого соглашения в 2023-2030 гг. российский авиаперевозчик получит на условиях лизинга 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ-New и 40 Ту-214. Ожидается, что в следующем году будут поставлены первые два SSJ-New, а с 2024 г. планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214. Первые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 гг. должны подписать до конца текущего года.