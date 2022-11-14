На расширение производства авиадвигателей в России выделят 44 млрд рублей
В России расширят производство авиационных двигателей для отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов, на эти цели выделят 44 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов. На эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать свыше 44 млрд руб. федеральных средств», – сказал он.
Из-за санкций необходимо максимально сократить зависимость российской авиаотрасли от иностранных комплектующих, материалов и оборудования, подчеркнул премьер. В течение двух лет необходимо обеспечить выпуск 50 двигателей ПД-8, необходимых для оснащения самолетов Sukhoi SuperJet, 20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных Ту-214, а также 14 двигателей ПД-14, предназначенных для будущего флагмана российской авиации МС-21.
С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.
В начале сентября «Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) подписали соглашение о поставке 339 самолетов. В рамках этого соглашения в 2023-2030 гг. российский авиаперевозчик получит на условиях лизинга 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ-New и 40 Ту-214. Ожидается, что в следующем году будут поставлены первые два SSJ-New, а с 2024 г. планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214. Первые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 гг. должны подписать до конца текущего года.
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