ОАК сообщила о первом полете модернизированного Су-57
«21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации, Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний», – говорится в сообщении.
На самолете сейчас проводят испытания комплекса бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения, пояснили там.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г.
В настоящее время в мире ведется серийное производство трех истребителей пятого поколения, разработанных в XXI в., – американского F-35, российского Су-57 и китайского J-20. О планах разработки своего современного истребителя заявили Турция, Индия и Япония.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.