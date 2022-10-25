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ОАК сообщила о первом полете модернизированного Су-57

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Модернизированный истребитель пятого поколения Су-57 совершил свой первый полет, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации, Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний», – говорится в сообщении.

На самолете сейчас проводят испытания комплекса бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения, пояснили там.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г.

В настоящее время в мире ведется серийное производство трех истребителей пятого поколения, разработанных в XXI в., – американского F-35, российского Су-57 и китайского J-20. О планах разработки своего современного истребителя заявили Турция, Индия и Япония.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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