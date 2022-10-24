СК назвал версии крушения СУ-30 в Иркутске
Крушение самолета Су-30 в Иркутске могло произойти из-за отказа авиационной техники или ошибки пилотирования, это основные версии следствия, сообщила пресс-служба СК России в своем Telegram-канале.
«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», – говорится в сообщении.
Следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, уже были изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, была произведена выемка летно-технической документации, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, добавили в СК. Уголовное дело было возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Накануне самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске в секторе частной застройки. Оба пилота в результате трагедии погибли, информации о пострадавших гражданских не поступало. На территории Ленинского округа был введен режим ЧС муниципального характера.
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