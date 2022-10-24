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СК назвал версии крушения СУ-30 в Иркутске

Ведомости

Крушение самолета Су-30 в Иркутске могло произойти из-за отказа авиационной техники или ошибки пилотирования, это основные версии следствия, сообщила пресс-служба СК России в своем Telegram-канале.

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», – говорится в сообщении.

Следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, уже были изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, была произведена выемка летно-технической документации, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, добавили в СК. Уголовное дело было возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Накануне самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске в секторе частной застройки. Оба пилота в результате трагедии погибли, информации о пострадавших гражданских не поступало. На территории Ленинского округа был введен режим ЧС муниципального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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