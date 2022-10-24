СК назвал версии крушения СУ-30 в Иркутске

Следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, уже были изъяты образцы топлива, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, была произведена выемка летно-технической документации, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, добавили в СК. Уголовное дело было возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).