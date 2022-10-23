В Иркутске на жилой дом во время испытательного полета упал истребитель

В Иркутске на жилой дом во время испытательного полета упал истребительПогибли оба пилота, для расследования причин аварии создана специальная комиссия
Самолет категории Су упал на двухэтажный дом в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино. Оба пилота погибли, информации о пострадавших среди граждан пока нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Кобзев.
Он уточнил, что, по предварительным данным, площадь пожара после падения самолета составила 200 кв. м, сейчас ведется ликвидация горения.
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