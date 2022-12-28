Газета
Технологии

Мантуров сообщил о расширении мощностей по производству истребителей Су-57

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») продолжает расширять мощности для серийного выпуска истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Минмпромторга РФ Денис Мантуров. Сегодня ОАК передала Минобороны новую партию Су-57 в рамках программы поставок этого года.

«Системные решения, принятые на государственном уровне по поддержке модернизации предприятия, позволили своевременно развернуть серийное производство самолетов пятого поколения. Расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал. Работает современная поточная линия окончательной сборки», – приводит его слова пресс-служба ОАК.

В свою очередь гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал Су-57 будущем российской боевой авиации и заявил, что реализуемый сейчас масштабный проект модернизации позволит существенно нарастить выпуск этих самолетов.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г. В конце октября ОАК сообщила о первом полете модернизированного Су-57.

В настоящее время в мире ведется серийное производство еще двух истребителей пятого поколения, разработанных в XXI в., – американского F-35 и китайского J-20. О планах разработки своего современного истребителя заявили Турция, Индия и Япония.

Ранее по теме: «Сухой» показал макет беспилотного транспортного самолета внеаэродромного базирования

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных