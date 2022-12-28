Мантуров сообщил о расширении мощностей по производству истребителей Су-57
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») продолжает расширять мощности для серийного выпуска истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Минмпромторга РФ Денис Мантуров. Сегодня ОАК передала Минобороны новую партию Су-57 в рамках программы поставок этого года.
«Системные решения, принятые на государственном уровне по поддержке модернизации предприятия, позволили своевременно развернуть серийное производство самолетов пятого поколения. Расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал. Работает современная поточная линия окончательной сборки», – приводит его слова пресс-служба ОАК.
В свою очередь гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал Су-57 будущем российской боевой авиации и заявил, что реализуемый сейчас масштабный проект модернизации позволит существенно нарастить выпуск этих самолетов.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г. В конце октября ОАК сообщила о первом полете модернизированного Су-57.
В настоящее время в мире ведется серийное производство еще двух истребителей пятого поколения, разработанных в XXI в., – американского F-35 и китайского J-20. О планах разработки своего современного истребителя заявили Турция, Индия и Япония.