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«Сухой» показал макет беспилотного транспортного самолета внеаэродромного базирования

Экспериментальный беспилотник будет на 90% российским
Инна Сидоркова
Инна Сидоркова / Ведомости

Опытное конструкторское бюро «Сухого» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») впервые показало модель экспериментального беспилотного транспортного самолета внеаэродромного базирования RA-00076. Модель беспилотника представлена на выставке «Аэронет 2035», передает корреспондент «Ведомостей».  

Вес самого изделия составит 10 кг, а его габариты – 27х73х110 см, указано в паспорте проекта, с которым можно ознакомиться, наведя камеру телефона на QR-код возле изделия. В описании также указано, что доля российских комплектующих в изделии – 90%. Статус производства – экспериментальное, сегмент – самолетный тип, сказано в справке.

Изделие разработано в интересах «Почты России», рассказал источник, близкий к ОАК. По его словам, беспилотник относится к гибридному типу: «Он совмещает в себе качества вертолета на взлете, а летит как самолет».

Пока это только макет, а действующий образец в полную величину «Ростех» покажет в 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации. «О его реальных характеристиках и возможностях говорить пока рано, но, поверьте, это будет впечатляющая машина во всех отношениях», – сказал он. «Почта России» отказалась от комментариев.

ОКБ «Сухого» – одно из ведущих российских авиационных конструкторских бюро, создавшее в том числе истребитель пятого поколения ПАК ФА (СУ-57) и пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. С июня этого года является обособленным подразделением ПАО «ОАК». Гендиректор ОАК – Юрий Слюсарь. По итогам 2021 г. чистый убыток ОАК составил 30 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. В прошлом году глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что задолженность ОАК перед банками составляет 327 млрд руб.

Выставка отечественных беспилотных летательных аппаратов и систем «Аэронет 2035» открылась в Москве 17 ноября  в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. В ней принимают участие 130 компаний, которые продемонстрируют 170 разработок. Пока выставка открыта только для делегаций и СМИ, для посетителей посещение будет доступно с 20 по 27 ноября. Организаторы мероприятия: правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, платформа и фонд НТИ.

В подготовке статьи принимала участие Екатерина Кинякина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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