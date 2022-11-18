«Сухой» показал макет беспилотного транспортного самолета внеаэродромного базирования

«Сухой» показал макет беспилотного транспортного самолета внеаэродромного базированияЭкспериментальный беспилотник будет на 90% российским
Опытное конструкторское бюро «Сухого» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») впервые показало модель экспериментального беспилотного транспортного самолета внеаэродромного базирования RA-00076. Модель беспилотника представлена на выставке «Аэронет 2035», передает корреспондент «Ведомостей».
Вес самого изделия составит 10 кг, а его габариты – 27х73х110 см, указано в паспорте проекта, с которым можно ознакомиться, наведя камеру телефона на QR-код возле изделия. В описании также указано, что доля российских комплектующих в изделии – 90%. Статус производства – экспериментальное, сегмент – самолетный тип, сказано в справке.
Изделие разработано в интересах «Почты России», рассказал источник, близкий к ОАК. По его словам, беспилотник относится к гибридному типу: «Он совмещает в себе качества вертолета на взлете, а летит как самолет».
Пока это только макет, а действующий образец в полную величину «Ростех» покажет в 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации. «О его реальных характеристиках и возможностях говорить пока рано, но, поверьте, это будет впечатляющая машина во всех отношениях», – сказал он. «Почта России» отказалась от комментариев.
ОКБ «Сухого» – одно из ведущих российских авиационных конструкторских бюро, создавшее в том числе истребитель пятого поколения ПАК ФА (СУ-57) и пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. С июня этого года является обособленным подразделением ПАО «ОАК». Гендиректор ОАК – Юрий Слюсарь. По итогам 2021 г. чистый убыток ОАК составил 30 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. В прошлом году глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что задолженность ОАК перед банками составляет 327 млрд руб.
Выставка отечественных беспилотных летательных аппаратов и систем «Аэронет 2035» открылась в Москве 17 ноября в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. В ней принимают участие 130 компаний, которые продемонстрируют 170 разработок. Пока выставка открыта только для делегаций и СМИ, для посетителей посещение будет доступно с 20 по 27 ноября. Организаторы мероприятия: правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, платформа и фонд НТИ.
В подготовке статьи принимала участие Екатерина Кинякина