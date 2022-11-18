«Сухой» показал макет беспилотного транспортного самолета внеаэродромного базирования

Пока это только макет, а действующий образец в полную величину «Ростех» покажет в 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации. «О его реальных характеристиках и возможностях говорить пока рано, но, поверьте, это будет впечатляющая машина во всех отношениях», – сказал он. «Почта России» отказалась от комментариев.