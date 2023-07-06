Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям

Программа возобновления производства Ту-160 в модернизированном облике была развернута по поручению президента России Владимира Путина. Казанский авиазавод (КАЗ им. С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») модернизировал два Ту-160 из состава ВКС России в вариант Ту-160М по контракту с Минобороны. В 2018 г. Минобороны заключило с ОАК контракт на поставку десяти машин в более продвинутом облике Ту-160М2 на сумму 180 млрд руб.