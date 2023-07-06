Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
«Испытания первого опытного модернизированного стратегического ракетоносца выполняются совместными экипажами Минобороны России и разработчика – ПАО «Туполев» (входит в ОАК)», – сказано в сообщении.
В госкорпорации напомнили, что Ту-160М был создан в ходе масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации. Самолет оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также бортовым радиоэлектронным оборудованием.
Свой первый полет построенный «с нуля» Ту-160М совершил 12 января 2022 г. Полет проходил на высоте 600 м и длился около 30 минут. В прошлом году ОАК сообщила о завершении заводских летных испытаний ракетоносца Ту-160М. В ходе полета были выполнены необходимые маневры для проверки устойчивости и управляемости боевой машины, работоспособности ее самолетных систем, двигателей и электроники.
Программа возобновления производства Ту-160 в модернизированном облике была развернута по поручению президента России Владимира Путина. Казанский авиазавод (КАЗ им. С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») модернизировал два Ту-160 из состава ВКС России в вариант Ту-160М по контракту с Минобороны. В 2018 г. Минобороны заключило с ОАК контракт на поставку десяти машин в более продвинутом облике Ту-160М2 на сумму 180 млрд руб.
Ту-160 составляют основу дальней авиации – одной из трех частей триады стратегических ядерных сил. Каждый ракетоносец способен нести 12 крылатых ракет, которые могут оснащаться ядерными боевыми частями.