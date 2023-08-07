Владимир Путин провел рабочую встречу с главой «Ростеха»

Он уточнил, что был также создан один из первых беспилотных вертолетов БАС-200, полезная нагрузка которого 50 кг, он может использоваться для почты. В прошлом году его испытывали за Полярным кругом. Власти Якутии уже хотят заключить договор на его поставку. Однако вертолет планируется использовать и в спецоперации. «Ну и, конечно, мы этот вертолет будем использовать и в СВО. Сегодня мы проводим испытания, я думаю, что он тоже может себя хорошо показать», – уточнил Чемезов.