Владимир Путин провел рабочую встречу с главой «Ростеха»Президент поручил нарастить производство ударных беспилотников
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, в ходе которой поручил нарастить производство новейших вооружений, призвал ускориться с занятием ниши в авиастроении и выслушал доклад о гражданских разработках корпорации.
В начале встречи Чемезов напомнил, как создавался «Ростех» и в каком состоянии были предприятия, которые вошли в корпорацию. В 2009 г. впервые был сделан консолидированный отчет по финансовым результатам «Ростеха». Тогда выручка концерна была на уровне 511 млрд руб., а убыток достигал 64 млрд руб.
«В этом году мы уже достигли такой цифры, как 2,116 трлн, выросли по отношению к прошлому году на 2,5%, но, к сожалению, чистая прибыль у нас уменьшилась и значительно – составила всего лишь 39 млрд, а в прошлом году было 163 млрд», – уточнил Чемезов.
Гендиректор «Ростеха» объяснил такую динамику гособоронзаказом, по которому «рентабельность нулевая, а иногда даже минусовая». При этом он подчеркнул, что убытки покрываются за счет выпуска гражданской продукции. «Слава Богу, у нас сегодня уже есть, и мы можем за счет этого хоть как-то подтягивать финансовую составляющую, чтобы быть в плюсе», – добавил он.
По данным Чемезова, доля гражданской продукции на сегодняшний день составляет 44,5%, тогда как в 2022 г. – 45,5%, так как выросла доля гособоронзаказа. «Хотя в абсолютных цифрах все равно мы подросли. Для сравнения: в 2021 г. у нас было 939 млрд [рублей] – доля гражданской продукции, а в 2022-м – 942 млрд. Чуть-чуть выросли, но в относительных, конечно, по отношению к общему объему ГОЗа и общего заказа, конечно, мы тут уменьшились», – уточнил он.
Показатели выполнения гособоронзаказа «Ростехом» Чемезов оценил как высокие – в 2022 г. они составили 99,5%. Он подчеркнул, что порядка половины гособоронзаказа страны «лежит на плечах наших предприятий». В 2022 г. «Ростех» увеличил инвестиции на 20,6% – до 292 млрд руб., которые в первую очередь были направлены на расширение производства и техперевооружение.
На встрече Чемезов также поднял тему кадрового дефицита и констатировал, что «Ростеху» «не хватает людей». В в этом году концерну «срочно» нужно закрыть 23 000 вакансий. Средняя численность сотрудников госкорпорации на данный момент составляет 592 000 человек. По словам гендиректора, по сравнению с 2022 г. зарплата сотрудников предприятий выросла на 17,2%, вместо установленных 10%. Он также отметил увеличение выработки одного рабочего на 2,5%. Уже в конце встречи Путин спросил о размере зарплат на предприятиях. По словам Чемезова, средняя зарплата «прилично выше», чем по России, и составляет 74 000 руб.
90% задействованной на спецоперации продукции была выпущена предприятиями «Ростеха», добавил Чемезов, отметив, что все потребности Минобороны полностью закрываются. Президент обратил внимание, что необходимо увеличивать в процентном соотношении производств новейших образцов вооружения: Т-90 «Прорыв», самолетных комплексов, «Ланцетов» и др. «Мы над этим как раз работаем», – ответил Чемезов.
«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», – добавил в ходе встречи президент.
Более подробно Чемезов остановился на гражданских разработках. В частности, он доложил, что холдинг «Нацимбио» вывел на рынок новый препарат для лечения иммунодефицита «Биогам», компания ОДК разработала энергетическую установку ГТА-8 для морских добывающих платформ и др.
Чемезов рассказал главе государства об отечественной системе бронирования авиабилетов, которая была создана «Ростехом» и запущена в прошлом году в «кратчайшие сроки», – «Леонардо». Более 60 авиакомпаний, в том числе и «Аэрофлот», работают с системой. Ежемесячно в ней регистрируются 5 млн пассажиров. Путина удивило, что система отечественная, но называется «Леонардо». Чемезов сказал, что не знает, почему так. «Изобретатель этой системы придумал такое название», – сказал он. Президент допустил такой вариант, уточнив, что «это часть мировой культуры».
Гендиректор «Ростеха» затронул тему вертолетостроения. В 2022 г. холдинг «Вертолеты России» выпустил 296 вертолетов против 134 единиц в предыдущем году. «Это, конечно, прежде всего, из-за увеличения ГОЗа: по ГОЗу мы увеличили производство военных вертолетов в два раза, но мы работали и над гражданскими вертолетами. Создан новый вертолет Ми-171А3. В 2022 году он совершил первый полет Санкт-Петербург – Москва. Это пассажирский вертолет», – рассказал Чемезов.
Он уточнил, что был также создан один из первых беспилотных вертолетов БАС-200, полезная нагрузка которого 50 кг, он может использоваться для почты. В прошлом году его испытывали за Полярным кругом. Власти Якутии уже хотят заключить договор на его поставку. Однако вертолет планируется использовать и в спецоперации. «Ну и, конечно, мы этот вертолет будем использовать и в СВО. Сегодня мы проводим испытания, я думаю, что он тоже может себя хорошо показать», – уточнил Чемезов.
Говоря о беспилотниках, Чемезов уточнил, что холдинг «Высокоточные комплексы» проводит работы по созданию системы контроля за воздушным пространством. «Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели, – это как раз беспилотники, потому что существующие сегодня радары не всегда могут определить эти цели, поскольку они летят низко», – сказал он.
Чемезов напомнил, что в 2024 г. начнется серийное производство самолетов Superjet – Superjet New – до 20 машин в год, и МС-21. Путин отметил, что у отечественных производителей есть шансы занять освобождающуюся нишу, но это нужно сделать до того, как иностранные производители вернутся. «А они хотят этого», – сказал Путин.