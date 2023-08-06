Белоусов сообщил о планах собрать в России 18 000 беспилотников
В России в следующем году должны произвести 18 000 крупных и средних беспилотников, сообщил на «Архипелаге 2023» в Новосибирске первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 000 крупных и средних беспилотников. Это без учета беспилотников весом менее 1 кг, которых будет десятки тысяч ", – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Россия в целом готова к официальному запуску и развитию беспилотных авиационных систем (БАС), линейка уже имеющихся беспилотников практически полная, добавил Белоусов. По его словам, на сегодняшний день структурированы все федеральные проекты нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
По поручению президента России Владимира Путина правительство должно утвердить этот национальный проект до 1 сентября. «Нам еще предстоит поработать с Министерством финансов по определению источников финансирования. Надеюсь, что мы получим сбалансированный выверенный вариант», – заявил вице-премьер.
28 июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Главная цель документа – появление в течение ближайших шести с половиной лет новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников. Стратегия включает пять основных направлений: стимулирование спроса на отечественные БАС, разработку и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров для беспилотной авиации и фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.
В апреле Путин допустил, что объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб. По оценке Белоусова, Россия к концу 2026 г. выйдет на производство беспилотников в объеме 18 000 штук в год, что покроет 52% внутреннего спроса.