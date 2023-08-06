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Белоусов сообщил о планах собрать в России 18 000 беспилотников

Ведомости

В России в следующем году должны произвести 18 000 крупных и средних беспилотников, сообщил на «Архипелаге 2023» в Новосибирске первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Напомню, что мы должны уже в следующем году выйти на цифру порядка 18 000 крупных и средних беспилотников. Это без учета беспилотников весом менее 1 кг, которых будет десятки тысяч ", – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

Россия в целом готова к официальному запуску и развитию беспилотных авиационных систем (БАС), линейка уже имеющихся беспилотников практически полная, добавил Белоусов. По его словам, на сегодняшний день структурированы все федеральные проекты нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Белоусов заявил о готовности к развитию отрасли беспилотных систем

По его словам, российские образцы дронов находятся на уровне мировых, а некоторые их превосходят

По поручению президента России Владимира Путина правительство должно утвердить этот национальный проект до 1 сентября. «Нам еще предстоит поработать с Министерством финансов по определению источников финансирования. Надеюсь, что мы получим сбалансированный выверенный вариант», – заявил вице-премьер.

28 июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Главная цель документа – появление в течение ближайших шести с половиной лет новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников. Стратегия включает пять основных направлений: стимулирование спроса на отечественные БАС, разработку и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров для беспилотной авиации и фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.

В апреле Путин допустил, что объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб. По оценке Белоусова, Россия к концу 2026 г. выйдет на производство беспилотников в объеме 18 000 штук в год, что покроет 52% внутреннего спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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