Белоусов сообщил о планах собрать в России 18 000 беспилотников

28 июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Главная цель документа – появление в течение ближайших шести с половиной лет новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников. Стратегия включает пять основных направлений: стимулирование спроса на отечественные БАС, разработку и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров для беспилотной авиации и фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.