Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября

Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентябряГлава государства отметил важность создания отраслей и рынков будущего
Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) должен быть утвержден до 1 сентября. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий.
«Прошу утвердить его до 1 сентября 2023 г., а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 г.», – сказал глава государства (цитата по ТАСС).
Путин указал на важность создания отраслей и рынков будущего. По его словам, именно в такой логике создан нацпроект по развитию беспилотников.
В феврале на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Путин сообщил о планах разработать нацпроект по беспилотным системам. Цель – обеспечить высокий уровень локализации производства дронов и возможности для их широкой эксплуатации, отметил он. Сформировать нацпроект президент поручил правительству.
В апреле в правительстве сообщили, что утвердить нацпроект планируется к 1 сентября. В него вошли четыре федеральных проекта: «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», а также «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС».
10 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нацпроект по беспилотникам заработает в ближайшее время. По его словам, гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого нужно развивать производство их компонентов, комплектующих и агрегатов, добавил премьер.
Еще в конце 2022 г. президент России Владимир Путин поручил наладить серийный выпуск БАС в стране. Кабинет министров должен был сформировать комиссию по вопросам развития беспилотников, которая займется задачами, связанными с их разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией, развитием необходимой инфраструктуры и др. Возглавил комиссию первый вице-премьер Андрей Белоусов.
28 июня правительство по поручению президента РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Главная цель документа – появление в течение ближайших 6,5 года новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников.
Стратегия включает пять основных направлений: стимулирование спроса на отечественные БАС, разработку и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров для беспилотной авиации и фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.