Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября

В апреле в правительстве сообщили, что утвердить нацпроект планируется к 1 сентября. В него вошли четыре федеральных проекта: «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», а также «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС».