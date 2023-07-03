Белоусов поручил регионам утвердить программы развития беспилотников

В ходе заседания первый вице-премьер отметил, что президент РФ Владимир Путин придает направлению развития БАС большое значение. По словам Белоусова, регионы включаются в эту работу с разной скоростью. Он заявил, что правительство готово оказывать им поддержку, но «инициатива должна быть за субъектами РФ». Ключевым моментом является разработка программ развития БАС, подчеркнул он.