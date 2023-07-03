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Белоусов поручил регионам утвердить программы развития беспилотников

Ведомости

Регионы должны разработать и утвердить программы развития беспилотных авиационных систем (БАС) до 1 октября. Такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам заседания президиума правкомиссии по развитию БАС в регионах.

«В срок до 1 октября регионам необходимо разработать и утвердить такие программы и направить их в Минпромторг, который находится на своде этой работы», – сказал Белоусов, цитирует его пресс-служба правительства.

В ходе заседания первый вице-премьер отметил, что президент РФ Владимир Путин придает направлению развития БАС большое значение. По словам Белоусова, регионы включаются в эту работу с разной скоростью. Он заявил, что правительство готово оказывать им поддержку, но «инициатива должна быть за субъектами РФ». Ключевым моментом является разработка программ развития БАС, подчеркнул он.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков уточнил, что к формированию гражданского госзаказа уже подключились 66 регионов. По предварительной оценке, потенциальная ежегодная потребность субъектов в количественном выражении составляет 5678 беспилотников, в финансовом – свыше 50 млрд руб.

28 июня правительство по поручению президента РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Стратегия включает пять основных направлений: стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиасистемы (БАС), разработка и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров для беспилотной авиации и фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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