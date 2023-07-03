Белоусов поручил регионам утвердить программы развития беспилотников
Регионы должны разработать и утвердить программы развития беспилотных авиационных систем (БАС) до 1 октября. Такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам заседания президиума правкомиссии по развитию БАС в регионах.
«В срок до 1 октября регионам необходимо разработать и утвердить такие программы и направить их в Минпромторг, который находится на своде этой работы», – сказал Белоусов, цитирует его пресс-служба правительства.
В ходе заседания первый вице-премьер отметил, что президент РФ Владимир Путин придает направлению развития БАС большое значение. По словам Белоусова, регионы включаются в эту работу с разной скоростью. Он заявил, что правительство готово оказывать им поддержку, но «инициатива должна быть за субъектами РФ». Ключевым моментом является разработка программ развития БАС, подчеркнул он.
Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков уточнил, что к формированию гражданского госзаказа уже подключились 66 регионов. По предварительной оценке, потенциальная ежегодная потребность субъектов в количественном выражении составляет 5678 беспилотников, в финансовом – свыше 50 млрд руб.
28 июня правительство по поручению президента РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Стратегия включает пять основных направлений: стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиасистемы (БАС), разработка и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров для беспилотной авиации и фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.