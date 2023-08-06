Белоусов заявил о готовности к развитию отрасли беспилотных систем

Белоусов заявил о готовности к развитию отрасли беспилотных системПо его словам, российские образцы дронов находятся на уровне мировых, а некоторые их превосходят
Россия в целом готова к официальному запуску и развитию беспилотных авиационных систем, линейка уже имеющихся беспилотников практически полная, заявил на «Архипелаге 2023» в Новосибирске первый вице-премьер Андрей Белоусов.
У нас есть, конечно, далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, прототипов, демонстраторов. У нас практически вся линейка, можно сказать, за исключением отдельных компонентов, а уж если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная. Причем образцы вполне на уровне мировых достижений, а некоторые вещи превышают мировые», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
На сегодняшний день структурированы все федеральные проекты нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», рассказал первый вице-премьер.
По поручению президента России Владимира Путина, правительство должно утвердить этот национальный проект до 1 сентября. «Нам еще предстоит поработать с министерством финансов по определению источников финансирования. Надеюсь, что мы получим сбалансированный выверенный вариант», – заявил Белоусов.
В 2024 г. Россия должна произвести 18 тыс. крупных и средних гражданских БПЛА. Это без учета беспилотников весом менее 1 кг, которых будет десятки тысяч, уточнил Белоусов.
28 июня правительство по поручению президента утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Главная цель документа – появление в течение ближайших 6,5 года новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников.
Стратегия включает пять основных направлений: стимулирование спроса на отечественные БАС, разработку и серийное производство таких систем, развитие инфраструктуры, подготовка кадров для беспилотной авиации и фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.
В апреле Путин допустил, что объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб. По оценке Белоусова, Россия к концу 2026 г. выйдет на производство беспилотников в объеме 18 000 штук в год, что покроет 52% внутреннего спроса.