Белоусов заявил о готовности к развитию отрасли беспилотных систем

У нас есть, конечно, далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, прототипов, демонстраторов. У нас практически вся линейка, можно сказать, за исключением отдельных компонентов, а уж если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная. Причем образцы вполне на уровне мировых достижений, а некоторые вещи превышают мировые», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).