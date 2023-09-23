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В Чечне заявили об изменении главы учебника истории о репрессированных народах

Ведомости

Новый учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов, автор учебника Владимир Мединский заявил о готовности «привести в порядок» одну из глав, сообщил в своем Telegram-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

20 сентября в Российском конгрессе народов Кавказа потребовали запретить обновленный учебник истории. В опубликованном на сайте конгресса заявлении уточняется, что вопросы вызвал 31 параграф пособия, где «наряду с бандеровцами, власовцами и прочими» перечисляются репрессированные народы, перед которыми «официально извинились и подписали законы о полной реабилитации».

«Выпуск такого учебника, со старой клеветой сталинских времен, нанес очередное оскорбление миллионам граждан России, потерявших в депортации и на фронтах до 30-50% своих представителей. Мы каждый год отмечаем траурную дату, вспоминаем преступную депортацию, скорбим по безвинно усопшим… Зачем сыпать соль на раны?» – говорится в заявлении.

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Даудов рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с критикой учебника поручил ему «разобраться» в этом вопросе, после чего председатель чеченского парламента связался с начальником управления администрации президента по внутренней политике Андреем Яриным, а тот «сразу же отреагировал и дал соответствующие поручения». Кроме того, позицию Кадырова Даудов довел и до автора учебника Владимира Мединского. Тот, как утверждается, признал, что спорную главу взяли «без изменений из предыдущих изданий». Автор также пообещал «привести ее в порядок», пишет Даудов.

Он также сообщил о создании рабочей группы из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и заявил, что с ней будут согласованы предложения по изменению главы учебника. Даудов отмечал в публикации, что весь тираж нового учебника истории изъяли из школ Чечни, но позднее удалил этот фрагмент.

«История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава учебника посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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