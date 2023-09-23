В Чечне заявили об изменении главы учебника истории о репрессированных народах

Даудов рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с критикой учебника поручил ему «разобраться» в этом вопросе, после чего председатель чеченского парламента связался с начальником управления администрации президента по внутренней политике Андреем Яриным, а тот «сразу же отреагировал и дал соответствующие поручения». Кроме того, позицию Кадырова Даудов довел и до автора учебника Владимира Мединского. Тот, как утверждается, признал, что спорную главу взяли «без изменений из предыдущих изданий». Автор также пообещал «привести ее в порядок», пишет Даудов.