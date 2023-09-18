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Минпросвещения: все ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками истории

Ведомости

Ученики 11-х классов получили новые учебники истории, всего в регионы доставили более 755 000 экземпляров. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

«С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 000 экземпляров», – говорится в сообщении. 

Учителя смогли быстро адаптироваться к новым учебникам, используя электронную версию издания, отметили в министерстве. С начала учебного года старшеклассники изучают курс всеобщей истории. Затем пройдут уроки, посвященные истории России в период с 1945 г. до наших дней. Уточняется, что новый учебник также содержит раздел о «современных исторических событиях». 

В Минпросвещения сообщили, что уже сейчас идет подготовка к следующему учебному году. Все российские регионы заказали новые учебники для 10-х классов, в общей сложности школы получат более 720 000 экземпляров.

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В августе был представлен новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому школьники начали заниматься с сентября 2023 г. Его авторами выступили помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской. 

«История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава учебника посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.

30 августа Мединский заявил, что в России приступили к созданию единых учебников по истории для учеников 5-9-х классов. Как ожидается, они будут готовы к сентябрю 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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