Минпросвещения: все ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками истории
Ученики 11-х классов получили новые учебники истории, всего в регионы доставили более 755 000 экземпляров. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
«С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 000 экземпляров», – говорится в сообщении.
Учителя смогли быстро адаптироваться к новым учебникам, используя электронную версию издания, отметили в министерстве. С начала учебного года старшеклассники изучают курс всеобщей истории. Затем пройдут уроки, посвященные истории России в период с 1945 г. до наших дней. Уточняется, что новый учебник также содержит раздел о «современных исторических событиях».
В Минпросвещения сообщили, что уже сейчас идет подготовка к следующему учебному году. Все российские регионы заказали новые учебники для 10-х классов, в общей сложности школы получат более 720 000 экземпляров.
В августе был представлен новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому школьники начали заниматься с сентября 2023 г. Его авторами выступили помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской.
«История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава учебника посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.
30 августа Мединский заявил, что в России приступили к созданию единых учебников по истории для учеников 5-9-х классов. Как ожидается, они будут готовы к сентябрю 2024 г.