Минпросвещения: все ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками истории

В августе был представлен новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому школьники начали заниматься с сентября 2023 г. Его авторами выступили помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники для каждого класса старшей школы состоят из двух книг – одна по мировой истории и одна по российской.