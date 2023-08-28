Крымский мост с подачи Путина появился на обложках нового учебника истории
Президент России Владимир Путин лично инициировал появление Крымского моста на обложках нового учебника по истории. Об этом сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» один из авторов учебника, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
Гаспарян объяснил, что президент интересовался, есть ли в новом учебнике Крымский мост. Оказалось, что пособие завершается разделом о возвращении Крыма.
«На что Путин сказал: "Очень странно, это эпохальное событие, гордость всей России"», – рассказал Гаспарян.
Обновленные учебники по истории для 5-9 классов подготовят к 1 сентября 2024 г. С сентября 2023 г. учить историю по единому учебнику начнут старшеклассники. «История России» для 11 класса объединит события с 1945 г. по начало XXI в. Последнюю главу посвятили событиям, предшествующим конфликту на Украине и спецоперации.