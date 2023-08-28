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Общество

Крымский мост с подачи Путина появился на обложках нового учебника истории

Ведомости

Президент России Владимир Путин лично инициировал появление Крымского моста на обложках нового учебника по истории. Об этом сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» один из авторов учебника, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Гаспарян объяснил, что президент интересовался, есть ли в новом учебнике Крымский мост. Оказалось, что пособие завершается разделом о возвращении Крыма.

«На что Путин сказал: "Очень странно, это эпохальное событие, гордость всей России"», – рассказал Гаспарян.

Ранее по теме: Мединский и Кравцов представили новый учебник истории для старшеклассников

Обновленные учебники по истории для 5-9 классов подготовят к 1 сентября 2024 г. С сентября 2023 г. учить историю по единому учебнику начнут старшеклассники. «История России» для 11 класса объединит события с 1945 г. по начало XXI в. Последнюю главу посвятили событиям, предшествующим конфликту на Украине и спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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