Крымский мост с подачи Путина появился на обложках нового учебника истории

Обновленные учебники по истории для 5-9 классов подготовят к 1 сентября 2024 г. С сентября 2023 г. учить историю по единому учебнику начнут старшеклассники. «История России» для 11 класса объединит события с 1945 г. по начало XXI в. Последнюю главу посвятили событиям, предшествующим конфликту на Украине и спецоперации.