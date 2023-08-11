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Общество

Для учителей 5-11 классов появится дополнительное пособие по военной истории

Ведомости

В России появится книга-учебник по военной истории, в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей 5-11 классов, сообщил помощник президента России Владимир Мединский в интервью «Комсомольской правде».

Рассказывая о едином учебнике по всеобщей истории и истории России для 10 и 11 классов, Мединский объяснил, что авторы не останавливались на чисто военных аспектах войсковых операций – для их анализа нужно время и заниматься таким анализом должны военные историки. Именно для этой цели и разрабатывают дополнительное пособие в помощь учителям.

С сентября 2023 г. старшеклассники будут учить историю по единому учебнику, авторами которого выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебник «История России» для школьников 11 класса будет включать в себя период с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и самой спецоперации. Обновленные учебники по истории для 5-9 классов также подготовят к 1 сентября 2024 г.

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В обновленных учебниках по истории для старшеклассников будут полностью переписаны разделы, посвященные последним тридцати годам XX в. и 2000-м гг. Также авторы переработали и переписали разделы «70-е», «80-е», «90-е» и «нулевые» годы. Добавлен раздел с 2014 г. по сегодняшний день, включая спецоперацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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