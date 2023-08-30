Газета
Общество

Мединский сообщил о начале создания единых учебников истории для средней школы

Ведомости

В России приступили к созданию единых учебников по истории для учеников 5-9-х классов. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Он напомнил, что историки подготовили «в стахановские сроки» четыре тома доработанного учебника истории для 10-го и 11-го классов. «Работа эта продолжается. Сейчас идет работа над соответствующими томами с 5-го по 9-й классы», – уточнил Мединский (цитата по ТАСС).

Помощник президента также поддержал идею создания коротких образовательных видеороликов по истории. Он пообещал обсудить этот вопрос с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. 

Обновленные учебники по истории для 5-9-х классов будут подготовлены к 1 сентября 2024 г., говорил ранее Мединский. Автор пособия, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отмечал, что в новом учебнике планируется пересмотреть подход к определению слова «империя». 

Ранее по теме: В ЕГЭ по истории в 2024 году включат связанные со спецоперацией вопросы

Кроме того, с сентября 2023 г. учить историю по единому учебнику будут старшеклассники. Авторами учебника выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации. Мединский ранее рассказал, что в учебнике «кардинально» были переписаны разделы, посвященные 1970-м, 1980-м, 1990-м и нулевым годам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных