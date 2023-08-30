Мединский сообщил о начале создания единых учебников истории для средней школы

«История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации. Мединский ранее рассказал, что в учебнике «кардинально» были переписаны разделы, посвященные 1970-м, 1980-м, 1990-м и нулевым годам.