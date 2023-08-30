Мединский сообщил о начале создания единых учебников истории для средней школы
В России приступили к созданию единых учебников по истории для учеников 5-9-х классов. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
Он напомнил, что историки подготовили «в стахановские сроки» четыре тома доработанного учебника истории для 10-го и 11-го классов. «Работа эта продолжается. Сейчас идет работа над соответствующими томами с 5-го по 9-й классы», – уточнил Мединский (цитата по ТАСС).
Помощник президента также поддержал идею создания коротких образовательных видеороликов по истории. Он пообещал обсудить этот вопрос с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
Обновленные учебники по истории для 5-9-х классов будут подготовлены к 1 сентября 2024 г., говорил ранее Мединский. Автор пособия, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отмечал, что в новом учебнике планируется пересмотреть подход к определению слова «империя».
Кроме того, с сентября 2023 г. учить историю по единому учебнику будут старшеклассники. Авторами учебника выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
«История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации. Мединский ранее рассказал, что в учебнике «кардинально» были переписаны разделы, посвященные 1970-м, 1980-м, 1990-м и нулевым годам.