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Бизнес

Объем российского турпотока в Турцию не достиг допандемийных показателей

Ведомости

Летом 2023 г. в Турцию приехали 2,56 млн россиян, что на 19% больше, чем в этот же период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные турецкого министерства культуры и туризма. 

Турцию впервые с начала пандемии коронавируса посетило такое число россиян: летом 2022 г. было зафиксировано 2,15 млн поездок, а в предыдущие два года в страну прибыли 1,8 млн и 454 000 российских граждан соответственно.

При этом текущие показатели, как отмечает издание, все еще не достигли допандемийных. Так, в июне - августе 2019 г. республику посетили 3,16 млн человек.

С января по август 2023 г., по данным турецкого министерства, в Турцию приехали 4,35 млн россиян, а в прошлом году в республику въехали только 3 млн человек. В целом доля россиян среди прибывших в республику составляет более 13%. Часто эту страну посещали также граждане Германии (4,08 млн) и Великобритании (2,65 млн). 

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В начале июля в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что Турция в летнем сезоне 2023 г. потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию летом 2023 г. по сравнению с доковидным 2019 г. вырос практически вдвое. Если ранее 10 ночей обходились в районе 50 000–60 000 руб. на человека в туре, то летом чек вырос до 100 000–115 000 руб. Вместе с этим туроператоры отмечали возросший спрос на дорогие отели и индивидуальные трансферы. Также участились покупки расширенных страховых полисов.

Средний чек на поездки в Турцию и другие страны по сравнению с 2022 г., по данным сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, также вырос. Самым дорогим вариантом путешествия в 2023 г. оказалась поездка в ОАЭ со средним чеком в 212 068 руб., что на 22% выше, чем в прошлом году. На втором месте Турция со средним чеком 207 491 руб. и скачком цены на 23%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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