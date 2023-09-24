Объем российского турпотока в Турцию не достиг допандемийных показателей
Турцию впервые с начала пандемии коронавируса посетило такое число россиян: летом 2022 г. было зафиксировано 2,15 млн поездок, а в предыдущие два года в страну прибыли 1,8 млн и 454 000 российских граждан соответственно.
При этом текущие показатели, как отмечает издание, все еще не достигли допандемийных. Так, в июне - августе 2019 г. республику посетили 3,16 млн человек.
С января по август 2023 г., по данным турецкого министерства, в Турцию приехали 4,35 млн россиян, а в прошлом году в республику въехали только 3 млн человек. В целом доля россиян среди прибывших в республику составляет более 13%. Часто эту страну посещали также граждане Германии (4,08 млн) и Великобритании (2,65 млн).
В начале июля в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что Турция в летнем сезоне 2023 г. потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию летом 2023 г. по сравнению с доковидным 2019 г. вырос практически вдвое. Если ранее 10 ночей обходились в районе 50 000–60 000 руб. на человека в туре, то летом чек вырос до 100 000–115 000 руб. Вместе с этим туроператоры отмечали возросший спрос на дорогие отели и индивидуальные трансферы. Также участились покупки расширенных страховых полисов.
Средний чек на поездки в Турцию и другие страны по сравнению с 2022 г., по данным сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, также вырос. Самым дорогим вариантом путешествия в 2023 г. оказалась поездка в ОАЭ со средним чеком в 212 068 руб., что на 22% выше, чем в прошлом году. На втором месте Турция со средним чеком 207 491 руб. и скачком цены на 23%.