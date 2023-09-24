Объем российского турпотока в Турцию не достиг допандемийных показателей

Средний чек на поездки в Турцию и другие страны по сравнению с 2022 г., по данным сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, также вырос. Самым дорогим вариантом путешествия в 2023 г. оказалась поездка в ОАЭ со средним чеком в 212 068 руб., что на 22% выше, чем в прошлом году. На втором месте Турция со средним чеком 207 491 руб. и скачком цены на 23%.