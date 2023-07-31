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Экономика

Турпоток из России в Турцию вырос на 79%

Ведомости

Число россиян, посетивших Турцию за первое полугодие, превысило 2,6 млн человек, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,5% меньше, чем в доковидном 2019 г.

«Однако основной рост происходит за счет коротких транзитных поездок в Стамбул: доля Антальи в общих поездках упала до 50%, и там отставание от доковидных объемов уже минус 38%», – пояснили в АТОР.

Стамбул за шесть месяцев успели посетить более 1 млн россиян, что втрое превышает показатели 2019 г. и вдвое – результаты 2022 г. По оценкам аналитиков, 70% этого турпотока приходится на короткие транзитные остановки россиян в городе на пути в третьи страны.

Анталью же посетили за этот период 1,3 млн россиян, что на 66,7% больше, чем в прошлом году (785 623 туристов), но на 38% меньше, чем в 2019 г. (2,1 млн). По итогам июня турпоток в Анталью составил 525 530 туристов из РФ, а в Стамбул – 171 936. В результате роста цен доля Антальи в общем турпотоке россиян в Турцию составила в июне 64%, а Стамбула – 20%. В июне 2022 г. это соотношение было 69,4% и 19,4%, а в июне 2019 г. – 83,5% и 5%, напомнили в АТОР.

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В начале июля в АТОР сообщали, что Турция в летнем сезоне 2023 г. потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию летом 2023 г. по сравнению с доковидным 2019 г. вырос практически вдвое. Если ранее 10 ночей обходились в районе 50 000–60 000 руб. на человека в туре, то сейчас чек вырос до 100 000–115 000 руб. Вместе с этим туроператоры отмечают возросший спрос на дорогие отели и индивидуальные трансферы. Также участились покупки расширенных страховых полисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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