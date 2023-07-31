Турпоток из России в Турцию вырос на 79%
Число россиян, посетивших Турцию за первое полугодие, превысило 2,6 млн человек, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,5% меньше, чем в доковидном 2019 г.
«Однако основной рост происходит за счет коротких транзитных поездок в Стамбул: доля Антальи в общих поездках упала до 50%, и там отставание от доковидных объемов уже минус 38%», – пояснили в АТОР.
Стамбул за шесть месяцев успели посетить более 1 млн россиян, что втрое превышает показатели 2019 г. и вдвое – результаты 2022 г. По оценкам аналитиков, 70% этого турпотока приходится на короткие транзитные остановки россиян в городе на пути в третьи страны.
Анталью же посетили за этот период 1,3 млн россиян, что на 66,7% больше, чем в прошлом году (785 623 туристов), но на 38% меньше, чем в 2019 г. (2,1 млн). По итогам июня турпоток в Анталью составил 525 530 туристов из РФ, а в Стамбул – 171 936. В результате роста цен доля Антальи в общем турпотоке россиян в Турцию составила в июне 64%, а Стамбула – 20%. В июне 2022 г. это соотношение было 69,4% и 19,4%, а в июне 2019 г. – 83,5% и 5%, напомнили в АТОР.
В начале июля в АТОР сообщали, что Турция в летнем сезоне 2023 г. потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию летом 2023 г. по сравнению с доковидным 2019 г. вырос практически вдвое. Если ранее 10 ночей обходились в районе 50 000–60 000 руб. на человека в туре, то сейчас чек вырос до 100 000–115 000 руб. Вместе с этим туроператоры отмечают возросший спрос на дорогие отели и индивидуальные трансферы. Также участились покупки расширенных страховых полисов.