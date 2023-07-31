Турпоток из России в Турцию вырос на 79%

Анталью же посетили за этот период 1,3 млн россиян, что на 66,7% больше, чем в прошлом году (785 623 туристов), но на 38% меньше, чем в 2019 г. (2,1 млн). По итогам июня турпоток в Анталью составил 525 530 туристов из РФ, а в Стамбул – 171 936. В результате роста цен доля Антальи в общем турпотоке россиян в Турцию составила в июне 64%, а Стамбула – 20%. В июне 2022 г. это соотношение было 69,4% и 19,4%, а в июне 2019 г. – 83,5% и 5%, напомнили в АТОР.