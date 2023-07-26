Турпоток в Крым с начала года снизился

По прогнозам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, Крым в этом году посетят 4–4,5 млн туристов, писали «Ведомости». Он отметил, что это примерно на 30–38% меньше, чем было в 2022 г.: тогда отдохнуть на полуостров приезжали 6,5 млн человек. Ромашкин связывает снижение турпотока со сложной транспортной доступностью полуострова, в том числе из-за закрытия воздушного пространства и атак на Крымский мост.