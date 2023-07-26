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Общество

Турпоток в Крым с начала года снизился

Ведомости

С начала 2023 г. туристический поток в Крым по сравнению с прошлым годом снизился, полуостров посетили 2,4 млн туристов. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновы.

«С начала года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов, эти показатели ниже прошлого года. Тем не менее системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности», – сообщил Чернышенко.

В 2022 г. на поддержку туристической отрасли России выделил 840 млн руб. В этом году на эти цели направят 2,7 млрд руб., уточнил зампред. За счет этих средств отрасль сможет развивать инфраструктуру и сохранить рабочие места.

Ранее по теме: Крым в этом году посетит 4–4,5 млн человек

Аксенов сообщил, что Крым развивает оздоровительный туризм. В 32 специализированных санаториях проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации. Всего эти учреждения рассчитаны на прием 18 000 человек единовременно. «А в целом по отрасли, включая детское лечение и частные учреждения, количество койко-мест доходит до 58 000. Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе», – отметил Аксенов.

По прогнозам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, Крым в этом году посетят 4–4,5 млн туристов, писали «Ведомости». Он отметил, что это примерно на 30–38% меньше, чем было в 2022 г.: тогда отдохнуть на полуостров приезжали 6,5 млн человек. Ромашкин связывает снижение турпотока со сложной транспортной доступностью полуострова, в том числе из-за закрытия воздушного пространства и атак на Крымский мост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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