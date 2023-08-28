АТОР: туроператоры предлагают туры в Турцию с безалкогольным «все включено»

В середине июля в Альянсе туристических агентств сообщили о росте цен на отдых в Турции до 70%, а в начале того же месяца в АТОР подсчитали, что Турция в летнем сезоне 2023 г. потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию летом 2023 г. по сравнению с доковидным 2019 г. вырос, по оценкам ассоциации, практически вдвое.