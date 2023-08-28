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АТОР: туроператоры предлагают туры в Турцию с безалкогольным «все включено»

Ведомости

Российские туроператоры уже предлагают в этом году путевки в Турцию с пакетом «все включено» без алкоголя, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации обратили внимание на интервью главы турецкого туроператора Дениза Уура, предложившего отельерам для снижения цен предлагать дополнительные опции, в том числе выбор между «все включено» с алкоголем, и этой системой без алкоголя или же с ограничениями. В Турции сейчас высокие налоги на алкоголь и подобная опция пользовалась бы спросом у туристов, считает он.

«Интервью господина Уура из Bentour появилось не просто так, и не на пустом месте. Дело в том, что в этом году даже в предложениях российских туроператоров по Турции появились отели Антальи и Эгейского побережья, которые предлагают туристам «все включено» без алкоголя», – прокомментировали в АТОР.

В начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что в республике могут установить рекорд по количеству туристов из России в 2023 г.

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31 июля АТОР сообщила, что Турцию в первом полугодии 2023 г. посетили более 2,6 млн россиян. По данным ассоциации, это на 3,5% меньше аналогичного периода 2019 г., но на 79% больше первого полугодия 2022 г. При этом в АТОР отмечали, что рост обеспечен в основном за счет коротких транзитных поездок в Стамбул.

В середине июля в Альянсе туристических агентств сообщили о росте цен на отдых в Турции до 70%, а в начале того же месяца в АТОР подсчитали, что Турция в летнем сезоне 2023 г. потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию летом 2023 г. по сравнению с доковидным 2019 г. вырос, по оценкам ассоциации, практически вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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