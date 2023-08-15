Туроператоры заявили о незначительном падении спроса после падения рубля

14 августа курс доллара превысил 100 руб., а евро – 111 руб. впервые с 23 марта 2022 г. Позднее в тот же день ЦБ объявил о созыве внеочередного заседания директоров регулятора, а сегодня, 15 августа, повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В пресс-релизе по итогам заседания регулятор объяснил повышение ставки попыткой ограничить риски для ценовой стабильности. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. После решения Банка России повысить ключевую ставку доллар упал до 95,53 руб., евро – до 104,33 руб.