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Бизнес

Туроператоры заявили о незначительном падении спроса после падения рубля

Ведомости

Ослабление рубля привело к сокращению продаж туроператоров, но пока оно не превышает 12% у отдельных игроков, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В BSI Group отмечают, в частности, что ряд туристов пытаются подогнать тур под бюджет, сократив, например, длительность поездки на один день или сменив тип номера. При этом от отпуска туристы предпочитают не отказываться, добавили в компании.

В TEZ Tour подтвердили некоторое отставание продаж от нормы для этого периода, но считают, что пока рано делать какие-то выводы. При этом глава Space Travel Артур Мурадян обратил внимание на то, что рубль ослабевает уже несколько месяцев, поэтому туристы адаптировались и у них «появилась определенная толерантность».

«Реальные оплаты операторам за дальние заезды не поступают. Туристы ждут и не принимают решение до наступления штрафных санкций. Те, у кого были планы поехать отдохнуть, больше бронируют бюджетный сегмент», – добавил он.

При этом Мурадян прогнозирует существенное падение продаж туроператоров при падении нацвалюты до 120 руб. за доллар и 150 руб. – за евро.

14 августа курс доллара превысил 100 руб., а евро – 111 руб. впервые с 23 марта 2022 г. Позднее в тот же день ЦБ объявил о созыве внеочередного заседания директоров регулятора, а сегодня, 15 августа, повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В пресс-релизе по итогам заседания регулятор объяснил повышение ставки попыткой ограничить риски для ценовой стабильности. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. После решения Банка России повысить ключевую ставку доллар упал до 95,53 руб., евро – до 104,33 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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