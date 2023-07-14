В Альянсе туристических агентств сообщили о росте цен на отдых в Турции до 70%
Стоимость туров в Турцию для жителей России выросла на 20–70%. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова.
«Цены в Турцию выросли. <...> По сравнению с прошлым годом не так заметно, а по сравнению, например, с доковидным периодом и вот в COVID летали – да, заметно. Боюсь ошибиться, потому что опять вот где-то выросли на 70%, а где-то на 20%», – сказала Осипова на пресс-конференции в «Известиях».
Она при этом уточнила, что это зависит от сегмента размещения. По ее оценкам, рост стоимости туров мог произойти из-за инфляции, подорожания авиаперевозок, а также доллара и евро.
«Это еще хорошо, что авиакомпании, они вот эту маржинальность, они ее держат небольшую, потому что как-то они еще вот не пересмотрели, слава Богу, валютные цены», – отметила исполнительный директор АТА.
5 июля вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил газете, что стоимость туров за рубеж за неделю выросла на 6–7% из-за падения курса рубля. Он отмечал, что тур в Турцию в среднем стоит от 170 000 до 200 000 руб., а в Египет – 150 000 руб.
В июле 2022 г. «Известия» со ссылкой на данные Level.Travel писали, что путевки на курорты в Турции подорожали в среднем на 50% в сравнении с 2021 г. Отмечалось, что цены на недельный отдых на два человека увеличились со 115 000 до 172 000 руб.