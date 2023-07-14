В Альянсе туристических агентств сообщили о росте цен на отдых в Турции до 70%

«Цены в Турцию выросли. <...> По сравнению с прошлым годом не так заметно, а по сравнению, например, с доковидным периодом и вот в COVID летали – да, заметно. Боюсь ошибиться, потому что опять вот где-то выросли на 70%, а где-то на 20%», – сказала Осипова на пресс-конференции в «Известиях».