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Туроператоры сообщили о подорожании путевок в Турцию на 50%

Ведомости

Путевки на курорты в Турции летом 2022 г. подорожали в среднем на 50% по сравнению с 2021 г., сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Level.Travel. В компании рассказали, что цена путевки на семь дней на два человек выросла со 115 000 до 172 000 руб. Эксперты отметили, что 35% клиентов выбрали Анталью, 28% — Кемер, 20% — Сиде, 9% — Муглу, 6% — Белек.

В Tez Tour изданию рассказали, что летом 2022 г. цены на путевки выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отметили, что спрос на отдых в Турции в этом году существенно превышает предложение из-за ограничений на авиаперевозки. Чаще всего клиенты компании покупают путевки в Кемер — 29%, Аланию — 28%, Белек — около 25%. По данным Level.Travel, отдых в Турции бронируют 53% клиентов, 23% россиян выбирают курорты в России, 9% — в Египте, 8% — в Абхазии, 4% — в Эмиратах.

Несмотря на рост цен, загрузка отелей в Турции этим летом очень высока, отметили в в Fun & Sun (ранее TUI). Эксперты сообщили, что спрос сместился в сторону более дорогих отелей. В «Интуристе» уточнили, что наибольшей популярностью пользуются Кемер и Анталья — загрузка в отелях в этом регионе и в Мугле близка к 100%. Некоторые популярные у россиян отели остановили продажи на некоторые даты до конца сезона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных