Туроператоры сообщили о подорожании путевок в Турцию на 50%
Путевки на курорты в Турции летом 2022 г. подорожали в среднем на 50% по сравнению с 2021 г., сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Level.Travel. В компании рассказали, что цена путевки на семь дней на два человек выросла со 115 000 до 172 000 руб. Эксперты отметили, что 35% клиентов выбрали Анталью, 28% — Кемер, 20% — Сиде, 9% — Муглу, 6% — Белек.
В Tez Tour изданию рассказали, что летом 2022 г. цены на путевки выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отметили, что спрос на отдых в Турции в этом году существенно превышает предложение из-за ограничений на авиаперевозки. Чаще всего клиенты компании покупают путевки в Кемер — 29%, Аланию — 28%, Белек — около 25%. По данным Level.Travel, отдых в Турции бронируют 53% клиентов, 23% россиян выбирают курорты в России, 9% — в Египте, 8% — в Абхазии, 4% — в Эмиратах.
Несмотря на рост цен, загрузка отелей в Турции этим летом очень высока, отметили в в Fun & Sun (ранее TUI). Эксперты сообщили, что спрос сместился в сторону более дорогих отелей. В «Интуристе» уточнили, что наибольшей популярностью пользуются Кемер и Анталья — загрузка в отелях в этом регионе и в Мугле близка к 100%. Некоторые популярные у россиян отели остановили продажи на некоторые даты до конца сезона.