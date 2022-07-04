Туроператоры сообщили о подорожании путевок в Турцию на 50%

В Tez Tour изданию рассказали, что летом 2022 г. цены на путевки выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отметили, что спрос на отдых в Турции в этом году существенно превышает предложение из-за ограничений на авиаперевозки. Чаще всего клиенты компании покупают путевки в Кемер — 29%, Аланию — 28%, Белек — около 25%. По данным Level.Travel, отдых в Турции бронируют 53% клиентов, 23% россиян выбирают курорты в России, 9% — в Египте, 8% — в Абхазии, 4% — в Эмиратах.