Доля авиабилетов за рубеж на июньские праздники впервые за три года превысила 10%При этом общее число поездок за границу снизилось на четверть
19% авиабилетов на предстоящие длинные июньские выходные были куплены жителями России на зарубежные направления, сообщил «Ведомостям» представитель компании «Авиасейлс». По его словам, этот показатель за аналогичный период впервые за три года превысил порог в 10%.
В первой пятерке стран, куда полетят отдыхать россияне, – Турция (средняя стоимость билета туда-обратно – 43 500 руб.), Армения (28 600 руб.), Казахстан (30 500 руб.), ОАЭ (61 200 руб.) и Грузия (38 300 руб.). У сервиса «Туту.ру» немного другие данные: на зарубежные направления приходится 12,4% всех оформленных билетов с датами вылета на 9–12 июня. Но это все равно самый высокий показатель за последние три года. По словам представителя этого агрегатора, средний чек в страны ближнего зарубежья в этот период составляет 13 335 руб. в одну сторону, в страны Европы (с пересадкой) – 39 798 руб. Больше всего перелетов запланировано в Армению, Турцию и Таджикистан, в топ-10 также входят Казахстан, Белоруссия, Грузия и Египет.