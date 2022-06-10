Доля авиабилетов за рубеж на июньские праздники впервые за три года превысила 10%

В первой пятерке стран, куда полетят отдыхать россияне, – Турция (средняя стоимость билета туда-обратно – 43 500 руб.), Армения (28 600 руб.), Казахстан (30 500 руб.), ОАЭ (61 200 руб.) и Грузия (38 300 руб.). У сервиса «Туту.ру» немного другие данные: на зарубежные направления приходится 12,4% всех оформленных билетов с датами вылета на 9–12 июня. Но это все равно самый высокий показатель за последние три года. По словам представителя этого агрегатора, средний чек в страны ближнего зарубежья в этот период составляет 13 335 руб. в одну сторону, в страны Европы (с пересадкой) – 39 798 руб. Больше всего перелетов запланировано в Армению, Турцию и Таджикистан, в топ-10 также входят Казахстан, Белоруссия, Грузия и Египет.