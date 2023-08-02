Эрдоган сообщил о вероятном рекорде по количеству туристов из России в 2023 году

«Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции и выразил уверенность в том, что в этом году совместными усилиями [в сфере] туризма будет установлен рекорд [по числу прибывших из России туристов]», – сообщили в канцелярии турецкого лидера (цитата по ТАСС).