Эрдоган сообщил о вероятном рекорде по количеству туристов из России в 2023 году
В Турции могут установить рекорд по количеству туристов из России в 2023 г. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции и выразил уверенность в том, что в этом году совместными усилиями [в сфере] туризма будет установлен рекорд [по числу прибывших из России туристов]», – сообщили в канцелярии турецкого лидера (цитата по ТАСС).
31 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Турцию в первом полугодии 2023 г. посетили более 2,6 млн россиян. По данным ассоциации, это на 3,5% меньше аналогичного периода 2019 г., но на 79% больше первого полугодия 2022 г.
При этом в АТОР отмечали, что часть визитов совершалась короткими транзитными поездками в Стамбул. Также отмечалось, что второе место по количеству поездок в другие страны заняла Германия (более 2,2 млн человек), третье – Великобритания (около 1,5 млн).
В начале июля в АТОР сообщали, что Турция в летнем сезоне этого года потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию летом 2023 г. по сравнению с доковидным 2019 г. вырос практически вдвое.