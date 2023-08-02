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Общество

Эрдоган сообщил о вероятном рекорде по количеству туристов из России в 2023 году

Ведомости

В Турции могут установить рекорд по количеству туристов из России в 2023 г. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции и выразил уверенность в том, что в этом году совместными усилиями [в сфере] туризма будет установлен рекорд [по числу прибывших из России туристов]», – сообщили в канцелярии турецкого лидера (цитата по ТАСС). 

31 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Турцию в первом полугодии 2023 г. посетили более 2,6 млн россиян. По данным ассоциации, это на 3,5% меньше аналогичного периода 2019 г., но на 79% больше первого полугодия 2022 г.

При этом в АТОР отмечали, что часть визитов совершалась короткими транзитными поездками в Стамбул. Также отмечалось, что второе место по количеству поездок в другие страны заняла Германия (более 2,2 млн человек), третье – Великобритания (около 1,5 млн).

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В начале июля в АТОР сообщали, что Турция в летнем сезоне этого года потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию летом 2023 г. по сравнению с доковидным 2019 г. вырос практически вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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