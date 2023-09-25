Бастрыкин сообщил о росте тяжких преступлений среди мигрантов на 32%

Ранее в СК РФ заявили о пятикратном увеличении числа дел против мигрантов в 2022 г. относительно 2021 г. В частности, в прошлом году было возбуждено 893 уголовных дела по тяжким статьям. На фоне этого Бастрыкин призвал усилить контроль за миграцией, ввести обязательное ДНК-тестирование для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию, и провести кодифицирование миграционного законодательства.