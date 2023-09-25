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Медведев заявил о проработке использования загранпаспортов для госуслуг

Ведомости

В России проработают вопрос о возможности использования россиянами загранпаспортов для получения госуслуг, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания комиссии по вопросам миграционной политики.

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

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Медведев также рассказал, что за первое полугодие Россию посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трудовые мигранты важны для страны, но приезд сотен тысяч человек создает и проблемы, например рост преступности и конфликты с местными жителями, добавил он.

На прошлой неделе МИД России предложил проиндексировать сборы за консульские услуги, которые россияне могут получить за рубежом, в том числе сборы за оформление загранпаспортов. Стоимость оформления обычного загранпаспорта с пятилетним сроком действия внешнеполитическое ведомство предложило повысить с $30 до $35, а десятилетнего с биометрическими данными – с $80 до $90.

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В конце августа МВД представило перечень признаков, по которым можно признать загранпаспорт недействительным. В их числе – нарушение элементов защиты бланка паспорта и его целостности, а также повреждение фотографии, машиночитаемой записи и электронного носителя информации.

18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий предъявление сведений из удостоверяющих личность документов через мобильное приложение «Госуслуги» к предъявлению самих документов. Случаи и порядок предъявления сведений в электронной форме определят правительство и ФСБ в трехмесячный срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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