Медведев заявил о проработке использования загранпаспортов для госуслуг
В России проработают вопрос о возможности использования россиянами загранпаспортов для получения госуслуг, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания комиссии по вопросам миграционной политики.
«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Медведев также рассказал, что за первое полугодие Россию посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трудовые мигранты важны для страны, но приезд сотен тысяч человек создает и проблемы, например рост преступности и конфликты с местными жителями, добавил он.
На прошлой неделе МИД России предложил проиндексировать сборы за консульские услуги, которые россияне могут получить за рубежом, в том числе сборы за оформление загранпаспортов. Стоимость оформления обычного загранпаспорта с пятилетним сроком действия внешнеполитическое ведомство предложило повысить с $30 до $35, а десятилетнего с биометрическими данными – с $80 до $90.
В конце августа МВД представило перечень признаков, по которым можно признать загранпаспорт недействительным. В их числе – нарушение элементов защиты бланка паспорта и его целостности, а также повреждение фотографии, машиночитаемой записи и электронного носителя информации.
18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий предъявление сведений из удостоверяющих личность документов через мобильное приложение «Госуслуги» к предъявлению самих документов. Случаи и порядок предъявления сведений в электронной форме определят правительство и ФСБ в трехмесячный срок.