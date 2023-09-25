Медведев заявил о проработке использования загранпаспортов для госуслуг

Медведев также рассказал, что за первое полугодие Россию посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трудовые мигранты важны для страны, но приезд сотен тысяч человек создает и проблемы, например рост преступности и конфликты с местными жителями, добавил он.