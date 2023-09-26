Москалькова прокомментировала видео с избиением задержанного сыном Кадырова
Независимо от того, какое преступление совершил человек, он должен содержаться в СИЗО по правилам, установленным законом, и ответить перед судом. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя видео с избиением обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.
Омбудсмен назвала уничтожение священных книг, в том числе Библии, Корана и Торы, «общественно опасным деянием, оскорбляющим чувства миллионов верующих». По ее мнению, такие действия не могут оставаться безнаказанными, поскольку «сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду».
«Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом», – написала она.
25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его сын Адам избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, опубликовав видео избиения. Кадыров заявил, что его сын «правильно сделал», а также подчеркнул, что гордится его поступком и уважает его выбор.
В середине августа Москалькова сообщила, что получила от Журавеля обращение о том, что его избил Адам Кадыров. Омбудсмен попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева провести проверку и обратить особое внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.
В мае СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в религиозных местах), затем его передали для расследования в СК по Чечне. По данным следствия, Журавель сжег Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, снимая свои действия на видео. Затем опубликовал ролик в интернете.
В ходе допроса он признался, что совершил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 000 руб. Он также сообщил, что снимал для спецслужб Украины военные объекты. Суд арестовал Журавеля. В конце мая его доставили в СИЗО в Чечне.