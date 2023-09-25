Кадыров подтвердил избиение его сыном обвиняемого в сожжении Корана

В середине августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от Журавеля обращение о том, что его избил Адам Кадыров. Москалькова попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева провести проверку по поступившей информации и обратить особое внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.