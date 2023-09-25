Кадыров подтвердил избиение его сыном обвиняемого в сожжении Корана
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сын Адам действительно избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Об этом он написал в своем Telegram-канале, выложив снятое на видео избиение.
«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», – прокомментировал он.
Кадыров заявил, что посягать на святыни могут только циничные и аморальные люди, напомнив о действующем в РФ законе о защите религиозных чувств верующих.
«Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор», – резюмировал глава Чечни.
В середине августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от Журавеля обращение о том, что его избил Адам Кадыров. Москалькова попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева провести проверку по поступившей информации и обратить особое внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.
В мае СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в религиозных местах), затем его передали для расследования в СК по Чечне. По данным следствия, Журавель сжег Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, снимая свои действия на видео. Затем опубликовал ролик в интернете.
В ходе допроса он признался, что совершил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 000 руб. Он также сообщил, что снимал для спецслужб Украины военные объекты. Суд арестовал Журавеля. В конце мая его доставили в СИЗО в Чечне.