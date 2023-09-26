Парламент Казахстана может запретить продажу энергетиков людям до 21 года

«Министерством здравоохранения такая норма поддержана ввиду того, что молодежь, дети, употребляя энергетические напитки, вредят своему здоровью. Данная норма еще обсуждается, она не принята. Ожидаем, что данный законопроект в ближайшее время будет направлен в сенат», – сказала министр на брифинге (цитата по NUR.KZ).