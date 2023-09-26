Парламент Казахстана может запретить продажу энергетиков людям до 21 года
Мижлис (нижняя палата парламента) Казахстана рассматривает введение запрета на продажу энергетических напитков лицам до 21 года, сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният.
«Министерством здравоохранения такая норма поддержана ввиду того, что молодежь, дети, употребляя энергетические напитки, вредят своему здоровью. Данная норма еще обсуждается, она не принята. Ожидаем, что данный законопроект в ближайшее время будет направлен в сенат», – сказала министр на брифинге (цитата по NUR.KZ).
Осенью 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Тогда он отмечал, что «нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи».
9 января в российскую Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам, не достигшим 18 лет. В проекте говорилось об ограничении продажи напитков в зданиях, которые относятся к детским и молодежным организациям, образовательным и медицинским учреждениям, объектам культуры и спорта.
До этого с таким предложением выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он заявлял, что несовершеннолетние смешивают энергетические напитки с алкоголем с целью достичь «пролонгированного состояния [опьянения]».
После этого вице-премьер России Татьяна Голикова предложила Минздраву рассмотреть предложение РПЦ.