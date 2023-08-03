Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Роспотребнадзор хочет заблокировать более 250 сайтов продавцов электронных сигарет

Служба подозревает их в дистанционной продаже никотинсодержащей продукции
Анастасия Ковалева Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Роспотребнадзор потребовал от региональных управлений «принять меры по блокировке» 257 сайтов и страниц в социальных сетях, которые, по мнению службы, занимаются дистанционной продажей электронных сигарет и вейпов. Об этом говорится в письме руководителя ведомства Анны Поповой от 31 июля 2023 г., его копия есть в распоряжении редакции. Актуальность документа подтвердил собеседник «Ведомостей» в одном из интернет-магазинов. «Ведомости» ожидают официального ответа от Роспотребнадзора.

Для блокировки сайтов региональным управлениям службы, как следует из письма, надо будет обратиться в суды с требованием признать информацию, размещенную на ресурсах, незаконной. Также от них потребовали «усилить надзор» за соблюдением запрета на торговлю насваем, снюсом и пищевой никотинсодержащей продукцией. Срок исполнения поручения – 10 августа.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных