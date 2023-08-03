Роспотребнадзор хочет заблокировать более 250 сайтов продавцов электронных сигарет

Роспотребнадзор потребовал от региональных управлений «принять меры по блокировке» 257 сайтов и страниц в социальных сетях, которые, по мнению службы, занимаются дистанционной продажей электронных сигарет и вейпов. Об этом говорится в письме руководителя ведомства Анны Поповой от 31 июля 2023 г., его копия есть в распоряжении редакции. Актуальность документа подтвердил собеседник «Ведомостей» в одном из интернет-магазинов. «Ведомости» ожидают официального ответа от Роспотребнадзора.