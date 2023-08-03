Роспотребнадзор хочет заблокировать более 250 сайтов продавцов электронных сигарет

Роспотребнадзор хочет заблокировать более 250 сайтов продавцов электронных сигаретСлужба подозревает их в дистанционной продаже никотинсодержащей продукции
Роспотребнадзор потребовал от региональных управлений «принять меры по блокировке» 257 сайтов и страниц в социальных сетях, которые, по мнению службы, занимаются дистанционной продажей электронных сигарет и вейпов. Об этом говорится в письме руководителя ведомства Анны Поповой от 31 июля 2023 г., его копия есть в распоряжении редакции. Актуальность документа подтвердил собеседник «Ведомостей» в одном из интернет-магазинов. «Ведомости» ожидают официального ответа от Роспотребнадзора.
Для блокировки сайтов региональным управлениям службы, как следует из письма, надо будет обратиться в суды с требованием признать информацию, размещенную на ресурсах, незаконной. Также от них потребовали «усилить надзор» за соблюдением запрета на торговлю насваем, снюсом и пищевой никотинсодержащей продукцией. Срок исполнения поручения – 10 августа.