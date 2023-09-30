За год российский паспорт получили 2,2 млн жителей новых регионов

Подразделения ГИБДД, в свою очередь, перерегистрировали более 277 000 транспортных средств, а также выдали более 363 500 водительских удостоверений РФ. В ДНР и ЛНР было принято порядка 36 700 теоретических и практических экзаменов. Аналогичный процесс запустили и в Запорожской области, в Херсонской он должен начаться, как ожидается, в ближайшее время.