За год российский паспорт получили 2,2 млн жителей новых регионов
С октября 2022 г. российский паспорт получили почти уже 2,2 млн человек из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В результате проделанной работы в период с 5 октября 2022 г. по 30 сентября текущего года выдано более 2,2 млн паспортов гражданина Российской Федерации», – приводит ее слова «МВД Медиа».
С 2019 г. было выдано свыше 3 млн паспортов гражданина РФ. Как отмечается, за получением паспорта обратились около 83% людей, проживающих в этих регионах.
Подразделения ГИБДД, в свою очередь, перерегистрировали более 277 000 транспортных средств, а также выдали более 363 500 водительских удостоверений РФ. В ДНР и ЛНР было принято порядка 36 700 теоретических и практических экзаменов. Аналогичный процесс запустили и в Запорожской области, в Херсонской он должен начаться, как ожидается, в ближайшее время.
Осенью 2022 г. по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.
Во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. Путин пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых территорий России. В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития.