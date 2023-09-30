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Общество

За год российский паспорт получили 2,2 млн жителей новых регионов

Ведомости

С октября 2022 г. российский паспорт получили почти уже 2,2 млн человек из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате проделанной работы в период с 5 октября 2022 г. по 30 сентября текущего года выдано более 2,2 млн паспортов гражданина Российской Федерации», – приводит ее слова «МВД Медиа».

С 2019 г. было выдано свыше 3 млн паспортов гражданина РФ. Как отмечается, за получением паспорта обратились около 83% людей, проживающих в этих регионах.

Подразделения ГИБДД, в свою очередь, перерегистрировали более 277 000 транспортных средств, а также выдали более 363 500 водительских удостоверений РФ. В ДНР и ЛНР было принято порядка 36 700 теоретических и практических экзаменов. Аналогичный процесс запустили и в Запорожской области, в Херсонской он должен начаться, как ожидается, в ближайшее время.

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Осенью 2022 г. по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.

Во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. Путин пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых территорий России. В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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