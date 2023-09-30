В Херсонской области заявили, что РФ вложила в регион больше, чем Киев за 30 лет

«Надо сказать, что таких масштабов строительства и капремонта автомобильных дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры Херсонская область не знала с советских времен. За этот год Россия вложила в Херсонскую область больше, чем украинский режим за все три прошедших десятилетия», – сказал он «РИА Новости».