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В Херсонской области заявили, что РФ вложила в регион больше, чем Киев за 30 лет

Ведомости

Россия за последний год вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет, заявил глава администрации Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Надо сказать, что таких масштабов строительства и капремонта автомобильных дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры Херсонская область не знала с советских времен. За этот год Россия вложила в Херсонскую область больше, чем украинский режим за все три прошедших десятилетия», – сказал он «РИА Новости».

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Регион меняется благодаря программе социально-экономического развития на годы вперед, которая была разработана по поручению президента РФ, добавил Алексеенко. По его словам, часть мероприятий реализуют совместно с правительством.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В сентябре этого года в новых регионах прошли выборы глав субъектов РФ по российскому законодательству, а глава государства подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией. 

В январе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко говорил о заинтересованности инвесторов во вложении средств в развитие нового города в Херсонской области. Ранее построить город в Геническом районе региона – на Арабатской стрелке – поручил президент Путин. Во время избрания Владимира Сальдо губернатором региона Кириенко призвал «смело двигаться вперед и максимально развить инфраструктуру» Херсонской области, а также отмечал, что в новые регионы «вкладываются колоссальные финансовые средства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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