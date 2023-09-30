В Херсонской области заявили, что РФ вложила в регион больше, чем Киев за 30 лет
Россия за последний год вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет, заявил глава администрации Херсонской области Андрей Алексеенко.
«Надо сказать, что таких масштабов строительства и капремонта автомобильных дорог, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры Херсонская область не знала с советских времен. За этот год Россия вложила в Херсонскую область больше, чем украинский режим за все три прошедших десятилетия», – сказал он «РИА Новости».
Регион меняется благодаря программе социально-экономического развития на годы вперед, которая была разработана по поручению президента РФ, добавил Алексеенко. По его словам, часть мероприятий реализуют совместно с правительством.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В сентябре этого года в новых регионах прошли выборы глав субъектов РФ по российскому законодательству, а глава государства подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией.
В январе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко говорил о заинтересованности инвесторов во вложении средств в развитие нового города в Херсонской области. Ранее построить город в Геническом районе региона – на Арабатской стрелке – поручил президент Путин. Во время избрания Владимира Сальдо губернатором региона Кириенко призвал «смело двигаться вперед и максимально развить инфраструктуру» Херсонской области, а также отмечал, что в новые регионы «вкладываются колоссальные финансовые средства».