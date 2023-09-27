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В проект бюджета включили госпрограмму восстановления новых регионов

Через нее планируется выделить 37,5 млрд рублей в 2024 году
Анастасия Бойко Сергей Гаврилюк, Донецк
Восстановление новых регионов после боевых действий стартовало еще в 2022 г.: в частности, российские строители начали отстраивать Мариуполь / РИА Новости

В проекте федерального бюджета на 2024–2026 гг. появилась новая госпрограмма «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». На ее реализацию в 2024 г. планируется выделить 37,5 млрд руб. В 2025–2026 гг. средств на нее не предусмотрено.

Кроме того, новым регионам планируются трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, следует из пояснительной записки. Эта статья расходов включена в госпрограмму «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». В частности, объем межбюджетных трансфертов увеличится на 178 млрд руб. в 2024 г., 157 млрд руб. в 2025 г. и 150 млрд руб. в 2026 г. Этот рост объясняется в пояснительной записке предоставлением дотаций бюджетам четырех новых регионов, а также «уточнением прогноза поступления налога на прибыль». Еще по 8 млрд руб. в 2024–2026 гг. планируется выделить для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в новых субъектах РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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