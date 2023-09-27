В проект бюджета включили госпрограмму восстановления новых регионов

Кроме того, новым регионам планируются трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, следует из пояснительной записки. Эта статья расходов включена в госпрограмму «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». В частности, объем межбюджетных трансфертов увеличится на 178 млрд руб. в 2024 г., 157 млрд руб. в 2025 г. и 150 млрд руб. в 2026 г. Этот рост объясняется в пояснительной записке предоставлением дотаций бюджетам четырех новых регионов, а также «уточнением прогноза поступления налога на прибыль». Еще по 8 млрд руб. в 2024–2026 гг. планируется выделить для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в новых субъектах РФ.