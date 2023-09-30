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Общество

Рейс S7 в Дубай вылетел с опозданием в 30 часов

Ведомости

Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай вылетел утром 30 сентября, задержка отправления самолета составила почти 30 часов. На это обратила внимание пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР) России.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта «Толмачево», Boeing 737 должен был вылететь в Дубай по расписанию в 8:30 по местному времени, однако это произошло только на следующий день. Борт вылетел из Новосибирска в 14:52.

Задержка отправления была связана с ожиданием разрешения российских властей на выполнение рейса, отметили в АТОР. 29 сентября стало известно, что вовремя не смог вылететь еще один самолет S7, выполняющий рейс Иркутск – Бангкок. По данным СМИ, вылет отложили во второй раз на неопределенный срок.

29 сентября стало известно об обращении Росавиации к авиакомпаниям с рекомендацией не выполнять рейсы за границу на самолетах «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Источник «Ведомостей» в отрасли сообщил, что решение принято из-за риска ареста лайнеров «дочек» ГТЛК за рубежом. По словам представителя компании, «контрагенты уведомлены о рисках пользования флотом вне российского юридического поля». Сообщалось, что рекомендация действует с 29 сентября и «до особого решения» Росавиации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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