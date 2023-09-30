Рейс S7 в Дубай вылетел с опозданием в 30 часов
Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай вылетел утром 30 сентября, задержка отправления самолета составила почти 30 часов. На это обратила внимание пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР) России.
Как следует из данных онлайн-табло аэропорта «Толмачево», Boeing 737 должен был вылететь в Дубай по расписанию в 8:30 по местному времени, однако это произошло только на следующий день. Борт вылетел из Новосибирска в 14:52.
Задержка отправления была связана с ожиданием разрешения российских властей на выполнение рейса, отметили в АТОР. 29 сентября стало известно, что вовремя не смог вылететь еще один самолет S7, выполняющий рейс Иркутск – Бангкок. По данным СМИ, вылет отложили во второй раз на неопределенный срок.
29 сентября стало известно об обращении Росавиации к авиакомпаниям с рекомендацией не выполнять рейсы за границу на самолетах «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Источник «Ведомостей» в отрасли сообщил, что решение принято из-за риска ареста лайнеров «дочек» ГТЛК за рубежом. По словам представителя компании, «контрагенты уведомлены о рисках пользования флотом вне российского юридического поля». Сообщалось, что рекомендация действует с 29 сентября и «до особого решения» Росавиации.