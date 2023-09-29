СМИ: Росавиация призвала не летать на некоторых лайнерах за рубеж
Росавиация обратилась к авиакомпаниям с рекомендацией не выполнять рейсы за границу на самолетах «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Об этом сообщил «Интерфакс».
Представитель ГТЛК сказал «Ведомостям», что «контрагенты уведомлены о рисках пользования флотом вне российского юридического поля». «Мы ожидаем в скорейшее время заключения новых контрактов для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах», – подчеркнул он.
Для полетов в Белоруссию и Турцию сделали исключения. Рекомендация действует с 29 сентября и «до особого решения» Росавиации.
Источник «Ведомостей» в отрасли сообщил, что решение принято из-за риска ареста лайнеров «дочек» ГТЛК за рубежом. Авиакомпании продолжают совершать рейсы по контрактам с GTLK Europe, которая сейчас проходит процедуру ликвидации.
В 2022 г. ГТЛК попала под блокирующие санкции США, Великобритании и ЕС на фоне начала спецоперации России на Украине. С 31 мая 2023 г. ирландские GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC находятся в процессе ликвидации по решению ирландского суда.