СМИ: Росавиация призвала не летать на некоторых лайнерах за рубеж

В 2022 г. ГТЛК попала под блокирующие санкции США, Великобритании и ЕС на фоне начала спецоперации России на Украине. С 31 мая 2023 г. ирландские GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC находятся в процессе ликвидации по решению ирландского суда.