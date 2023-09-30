Выплаты ветеранам боевых действий будут назначать без вычета цены соцуслуг

В пресс-службе Минтруда пояснили, что раньше при первом обращении ветерану назначалась выплата за вычетом цены таких услуг. Отказаться от их получения в натуральной форме можно было, подав заявление в Соцфонд, а размер ЕДВ корректировался с 1 января следующего года.