Выплаты ветеранам боевых действий будут назначать без вычета цены соцуслуг
Ветеранам боевых действий и пострадавшим от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС будут назначать ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) без удержания стоимости набора соцуслуг. Такое постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.
В пресс-службе Минтруда пояснили, что раньше при первом обращении ветерану назначалась выплата за вычетом цены таких услуг. Отказаться от их получения в натуральной форме можно было, подав заявление в Соцфонд, а размер ЕДВ корректировался с 1 января следующего года.
«Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания набора социальных услуг», – приводит сообщение ТАСС.
Желающие получать социальные услуги в натуральной форме теперь должны будут до 1 октября подать соответствующее заявление, пояснили в Минтруде.
Ранее кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветеранов боевых действий – теперь для получения документа военнослужащим не нужно подавать заявления. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжает работу по обеспечению всех необходимых социальных гарантий военнослужащим. Статус ветерана боевых действий получат все, кто участвует в спецоперации, и каждому военному будут доступны предусмотренные государством меры поддержки, подчеркнул глава кабмина.
Президент России Владимир Путин ранее предложил продвигать ветеранов спецоперации на руководящие должности в Вооруженных силах, правоохранительных органах и спецслужбах. По его словам, во время боевых действий в войсках обнаружились «паркетные генералы», но их быстро сменили на посту нужные люди.