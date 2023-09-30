На концерт в честь Дня воссоединения с новыми регионами пришли 65 000 человек

«Сотрудники полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии в полном объеме обеспечили правопорядок и безопасность на мероприятии, в котором приняло участие 65 000 москвичей и гостей столицы», – сказала Волк, ее слова приводит пресс-служба ведомства.