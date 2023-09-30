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На концерт в честь Дня воссоединения с новыми регионами пришли 65 000 человек

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Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!», организованный в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, прошел на Красной площади. Мероприятие посетили порядка 65 000 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии в полном объеме обеспечили правопорядок и безопасность на мероприятии, в котором приняло участие 65 000 москвичей и гостей столицы», – сказала Волк, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

В ходе концерта перед зрителями выступили такие артисты, как Николай Басков, Олег Газманов, Стас Пьеха, Shaman и др.

28 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией. Документ приравнивает день вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к дням воинской славы.

Ранее по теме: Путин назвал воссоединение с новыми регионами историческим и судьбоносным событием

29 сентября глава российского государства назвал воссоединение с новыми регионами историческим и судьбоносным событием, подчеркнув, что это было «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение», которое жители новых регионов приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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