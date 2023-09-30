На концерт в честь Дня воссоединения с новыми регионами пришли 65 000 человек
Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!», организованный в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, прошел на Красной площади. Мероприятие посетили порядка 65 000 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии в полном объеме обеспечили правопорядок и безопасность на мероприятии, в котором приняло участие 65 000 москвичей и гостей столицы», – сказала Волк, ее слова приводит пресс-служба ведомства.
В ходе концерта перед зрителями выступили такие артисты, как Николай Басков, Олег Газманов, Стас Пьеха, Shaman и др.
28 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией. Документ приравнивает день вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к дням воинской славы.
29 сентября глава российского государства назвал воссоединение с новыми регионами историческим и судьбоносным событием, подчеркнув, что это было «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение», которое жители новых регионов приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами.