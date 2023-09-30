Путин назвал воссоединение с новыми регионами историческим и судьбоносным событием

1 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что многоквартирные дома в Мариуполе планируется полностью восстановить в течение трех лет. «За 3 года мы планируем все многоквартирные дома [в Мариуполе] привести в порядок, чтобы все дома, которые пострадали, были уже в нормальном состоянии. Например, работа по ремонту [фасада], где-то под 300 зданий в год мы будем восстанавливать», – сказал он в ходе рабочей поездки в регион.