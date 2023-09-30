Путин назвал воссоединение с новыми регионами историческим и судьбоносным событием
Воссоединение новых регионов с Россией является историческим и судьбоносным событием, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, оно опубликовано на сайте Кремля.
«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством», – сказал российский лидер по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Путин отметил, что это «осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение» жители приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами.
«Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека, – культуру, традиции, родной язык – все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 г.», – отмечает президент.
Путин заявил, что никто не в силах сломить волю миллионов людей, «их веру в правду и историческую справедливость». Он добавил, что выбор жителей народ России поддержал «всем сердцем».
30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В сентябре этого года в новых регионах прошли выборы глав субъектов РФ по российскому законодательству. В результате губернаторами Запорожской и Херсонской областей были избраны Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно, главами ЛНР и ДНР – Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Все они ранее занимали посты врио руководителей своих регионов.
28 сентября этого года президент подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией. Согласно ему, предлагается приравнять день присоединения регионов к дням воинской славы.
1 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что многоквартирные дома в Мариуполе планируется полностью восстановить в течение трех лет. «За 3 года мы планируем все многоквартирные дома [в Мариуполе] привести в порядок, чтобы все дома, которые пострадали, были уже в нормальном состоянии. Например, работа по ремонту [фасада], где-то под 300 зданий в год мы будем восстанавливать», – сказал он в ходе рабочей поездки в регион.