Эксперты призвали ускорить интеграцию новых регионов в состав России

Осенью в новых регионах пройдут выборы региональных парламентов, а также выборы в органы местного самоуправления. «Мы сокращаем дистанцию между властью и людьми», – говорит Лантратова. МСУ не было на этих территориях много лет. Теперь же в депутаты органов МСУ выдвигается (в рамках предварительного голосования) 551 человек, а в столицах – 75. «Мы проведем выборы по тем же стандартам, что и в других субъектах РФ, – говорит Лантратова. – А такой ход политического процесса – один из признаков восстановления нормальной жизни».