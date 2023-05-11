Эксперты призвали ускорить интеграцию новых регионов в состав России

Эксперты призвали ускорить интеграцию новых регионов в состав РоссииПолитическая система должна быть «прикладной», говорят в «Единой России»
Основная задача российской власти на новых территориях – обеспечить безопасность и как можно скорее восстановить социальную инфраструктуру. Об этом заявила член Совета Федерации от Луганской народной республики, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Новые регионы в новой реальности».
При этом, уверена сенатор, политика в новых регионах реализуется не так, как в других субъектах. «Она носит очень прикладной характер. Здесь невозможны и неуместны общие слова, лозунги. Люди от нас ждут конкретных результатов и конкретной помощи. Мы понимаем, что в той ситуации, в которой находятся наши регионы, цена ошибки очень высока», – сообщила она. Для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вся система управления федерального, регионального и муниципального уровня – новая, подчеркнула Лантратова.
«Единая Россия» с первых дней спецоперации занялась гуманитарной помощью, отметила сенатор. Сегодня, по словам Лантратовой, партия выстраивает более системную работу, например, открывает местные отделения «Единой России», готовится к предварительному голосованию. «У нас уже зарегистрированы 832 кандидата (из них 206 выдвинуто в заксобрание. – "Ведомости")», – рассказала она.
Осенью в новых регионах пройдут выборы региональных парламентов, а также выборы в органы местного самоуправления. «Мы сокращаем дистанцию между властью и людьми», – говорит Лантратова. МСУ не было на этих территориях много лет. Теперь же в депутаты органов МСУ выдвигается (в рамках предварительного голосования) 551 человек, а в столицах – 75. «Мы проведем выборы по тем же стандартам, что и в других субъектах РФ, – говорит Лантратова. – А такой ход политического процесса – один из признаков восстановления нормальной жизни».
В Мариуполе не было ни одного целого окна в домах, казалось, что уйдут десятилетия, чтобы восстановить город, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, отвечающий в «Единой России» за организацию гуманитарной деятельности на территории ДНР. Он отметил, что сейчас в городе ведется масштабные строительные работы.
Саблин также отметил, что в городе восстановлено трамвайное движение, другие виды общественного транспорта также работают без перебоев. 2 мая участие в мероприятиях по возобновлению трамвайного движения в Мариуполе принял по видеосвязи президент Владимир Путин.
Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина назвала несколько отличительных черт интеграции новых регионов – системность (интеграция идёт сразу по многим сферам) и последовательность (за основу взят удачный опыт 2014 г.). Упор сделан на социальные практики: во всех субъектах уже сформированы позиции уполномоченного по правам человека, заработала система ОМС, все социальные выплаты, которые действуют в других регионах, распространены и на новые субъекты, рассказала она.
Кислицина добавила, что правительство уже утвердило программу комплексного развития субъектов, активно идёт интеграция воспитательной, образовательной систем. По ее словам, в новые регионы направляются эффективные кадры, активная кадровая подготовка идет и внутри самих субъектов.