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В результате ДТП в Турции погибла гражданка России

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Гражданка России погибла в результате ДТП, которое произошло в турецкой провинции Анталья, сообщает пресс-служба генерального консульства РФ в регионе.

«30 сентября с.г. в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России», – говорится в сообщении.

В российском дипломатическом представительстве добавили, что при аварии еще четверо россиян получили травмы различной степени тяжести, они были госпитализированы, причем двое из них находятся в реанимации.

Там также отметили, что дипломаты работают над установлением деталей произошедшего.

Ранее по теме: В ДТП с автобусом в Турции погибли 12 человек

21 августа сообщалось, что в центральной части Турции произошло ДТП с автобусом, в результате которого погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.

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