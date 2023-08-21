В ДТП с автобусом в Турции погибли 12 человек
В результате ДТП с автобусом в центральной части Турции погибли 12 человек, еще 19 получили ранения, передает телеканал A Haber.
ДТП произошло в Соргунском районе Йозгата. Пассажирский автобус следовал по маршруту Сивас – Стамбул. По информации агентства DHA, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и упал с 30-метровой высоты. Сообщение об аварии поступило ориентировочно в 23:52 по местному времени (совпадает с мск).
В результате 11 человек скончались на месте, еще один пострадавший погиб уже в больнице. По информации телеканала, по меньшей мере еще один человек находится в тяжелом состоянии.
По словам губернатора Йозгата Мехмета Али Озкана, причиной аварии могла стать неосторожность. «Ситуация станет ясной в ходе последующих расследований», – добавил он.
Йозгат расположен в 166 км от Анкары. Время в пути до Стамбула составляет от 7 до 10 часов.