В ДТП с автобусом в Турции погибли 12 человек

ДТП произошло в Соргунском районе Йозгата. Пассажирский автобус следовал по маршруту Сивас – Стамбул. По информации агентства DHA, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и упал с 30-метровой высоты. Сообщение об аварии поступило ориентировочно в 23:52 по местному времени (совпадает с мск).