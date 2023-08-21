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Общество

В ДТП с автобусом в Турции погибли 12 человек

Ведомости

В результате ДТП с автобусом в центральной части Турции погибли 12 человек, еще 19 получили ранения, передает телеканал A Haber.

ДТП произошло в Соргунском районе Йозгата. Пассажирский автобус следовал по маршруту Сивас – Стамбул. По информации агентства DHA, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и упал с 30-метровой высоты. Сообщение об аварии поступило ориентировочно в 23:52 по местному времени (совпадает с мск).

В результате 11 человек скончались на месте, еще один пострадавший погиб уже в больнице. По информации телеканала, по меньшей мере еще один человек находится в тяжелом состоянии.  

По словам губернатора Йозгата Мехмета Али Озкана, причиной аварии могла стать неосторожность. «Ситуация станет ясной в ходе последующих расследований», – добавил он. 

Йозгат расположен в 166 км от Анкары. Время в пути до Стамбула составляет от 7 до 10 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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