Синоптики допустили первый снег в Москве в первой половине октября
Первый снег в Москве может пойти уже в первой декаде октября, сообщили в центре погоды «Фобос».
«Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи еще увидят на столичных термометрах значения в +17…+19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки. Осадков будет гораздо больше, чем в сентябре, и уже в последние дни первой декады октября не исключен и первый снег», – говорится в сообщении.
Сентябрь же побил 141-летний рекорд по наименьшем количеству осадков. Первый месяц осени превысил климатическую норму более чем на 3 градуса тепла. «С таким “летним” показателем первый месяц осени стал самым теплым в Москве в XXI и XX вв.», – уточнили в центре.
При этом за всю историю наблюдений он оказался на третьем месте – до него рекордные показатели достигались в сентябре 1847 г. (17 градусов тепла) и в 1851 г. (16,3 градуса тепла). Самым теплым днем в сентябре этого года стало 1 сентября, когда температура в столице достигла 26,9 градуса тепла. Самая низкая температура была зафиксирована 17 сентября – до 4,6 градуса тепла.
Ранее «Ведомости» писали, что лето 2023 г. заняло третье место в списке самых жарких в отечественной метеорологической летописи, ведущейся с 1891 г. По данным Росгидромета, территория нашей страны теплеет почти вдвое быстрее, чем суша планеты в целом, – примерно на 0,5°C за десятилетие.
В конце сентября в Национальном центре обработки данных по снегу и льду США (NSIDC) сообщили, что в этом году наибольшая площадь морского льда составила менее 17 млн кв. км Антарктики, что на 1 млн кв. км меньше предыдущего рекордно низкого уровня, установленного в 1986 г. Ученые полагают, что продолжающееся сокращение льда может усугубить последствия потепления: чем меньше льда, тем меньше солнечного света отражается в космос.