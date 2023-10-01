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Общество

Синоптики допустили первый снег в Москве в первой половине октября

Ведомости

Первый снег в Москве может пойти уже в первой декаде октября, сообщили в центре погоды «Фобос».

«Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи еще увидят на столичных термометрах значения в +17…+19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки. Осадков будет гораздо больше, чем в сентябре, и уже в последние дни первой декады октября не исключен и первый снег», – говорится в сообщении.

Сентябрь же побил 141-летний рекорд по наименьшем количеству осадков. Первый месяц осени превысил климатическую норму более чем на 3 градуса тепла. «С таким “летним” показателем первый месяц осени стал самым теплым в Москве в XXI и XX вв.», – уточнили в центре.

При этом за всю историю наблюдений он оказался на третьем месте – до него рекордные показатели достигались в сентябре 1847 г. (17 градусов тепла) и в 1851 г. (16,3 градуса тепла). Самым теплым днем в сентябре этого года стало 1 сентября, когда температура в столице достигла 26,9 градуса тепла. Самая низкая температура была зафиксирована 17 сентября – до 4,6 градуса тепла.

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Ранее «Ведомости» писали, что лето 2023 г. заняло третье место в списке самых жарких в отечественной метеорологической летописи, ведущейся с 1891 г. По данным Росгидромета, территория нашей страны теплеет почти вдвое быстрее, чем суша планеты в целом, – примерно на 0,5°C за десятилетие.

В конце сентября в Национальном центре обработки данных по снегу и льду США (NSIDC) сообщили, что в этом году наибольшая площадь морского льда составила менее 17 млн кв. км Антарктики, что на 1 млн кв. км меньше предыдущего рекордно низкого уровня, установленного в 1986 г. Ученые полагают, что продолжающееся сокращение льда может усугубить последствия потепления: чем меньше льда, тем меньше солнечного света отражается в космос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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