Синоптики допустили первый снег в Москве в первой половине октября

В конце сентября в Национальном центре обработки данных по снегу и льду США (NSIDC) сообщили, что в этом году наибольшая площадь морского льда составила менее 17 млн кв. км Антарктики, что на 1 млн кв. км меньше предыдущего рекордно низкого уровня, установленного в 1986 г. Ученые полагают, что продолжающееся сокращение льда может усугубить последствия потепления: чем меньше льда, тем меньше солнечного света отражается в космос.