Движение по Крымскому мосту будет приостановлено в ночь на 3 октября

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. После этого на объекте начались ремонтные работы.