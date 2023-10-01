Движение по Крымскому мосту будет приостановлено в ночь на 3 октября
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту будет приостановлено 2 октября в 21:00 для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.
Ограничения будут действовать до утра 3 октября, пояснили в ведомстве.
«2 октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 3 октября в связи с проведением восстановительных работ», – говорится в сообщении.
В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. После этого на объекте начались ремонтные работы.
14 сентября было запущено автомобильное движение по левой части Крымского моста. Как говорил вице-премьер Марат Хуснуллин, открыть движение полностью планируется к 1 ноября.