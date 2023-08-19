Глава СБУ рассказал о своем участии в организации теракта на Крымском мосту

По его словам, он «во всех деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера. На подготовку атаки потребовалось полгода, рассматривались разные способы доставить на Крымский мост взрывчатку, рассказал Малюк. По его словам, украинские спецслужбы провели операцию без помощи иностранных партнеров.