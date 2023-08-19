Глава СБУ рассказал о своем участии в организации теракта на Крымском мосту
Взрыв на Крымском мосту в октябре прошлого года лично готовил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, об этом он рассказал в интервью украинскому изданию NV.
«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — сказал Малюк.
По его словам, он «во всех деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера. На подготовку атаки потребовалось полгода, рассматривались разные способы доставить на Крымский мост взрывчатку, рассказал Малюк. По его словам, украинские спецслужбы провели операцию без помощи иностранных партнеров.
Взрыв на автомобильной части Крымского моста произошел 8 октября. На мосту подорвался грузовик, также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек.
В конце июля текущего года глава Малюк также признал, что сотрудники его ведомства стоят за подрывом Крымского моста. Он говорил, что некоторые детали организации теракта раскроют «после победы». 9 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ответственность за подрыв Крымского моста лежит на киевских властях.
Крымский мост был также атакован в ночь на 17 июля надводными беспилотниками Украины. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, а мост получил некоторые повреждения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию украинских спецслужб.