Зеленский назвал Крымский мост целью ВС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, заявил, что Крымский мост является «целью, которая несет войну» и должна быть нейтрализована.
«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», – приводит «РИА Новости» слова Зеленского, который также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, вошедшего в состав России по итогам референдума в 2014 г.
Ранее Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву Крымского моста осенью 2022 г. Тогда на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. Из-за подрыва и возгорания частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело по статье о терроризме и арестованы восемь человек.
Крымский мост был также атакован в ночь на 17 июля надводными беспилотниками Украины. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, мост получил некоторые повреждения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию украинских спецслужб. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку. Позже Вооруженные силы России начали наносить «удары возмездия» по объектам на территории Украины.