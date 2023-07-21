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Зеленский назвал Крымский мост целью ВС Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, заявил, что Крымский мост является «целью, которая несет войну» и должна быть нейтрализована.

«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», – приводит «РИА Новости» слова Зеленского, который также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, вошедшего в состав России по итогам референдума в 2014 г.

Ранее по теме: В Крыму планируют привлечь Зеленского к ответственности из-за диверсий

Ранее Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву Крымского моста осенью 2022 г. Тогда на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. Из-за подрыва и возгорания частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело по статье о терроризме и арестованы восемь человек.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о новом ракетном ударе по объектам на территории Украины

Крымский мост был также атакован в ночь на 17 июля надводными беспилотниками Украины. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, мост получил некоторые повреждения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию украинских спецслужб. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку. Позже Вооруженные силы России начали наносить «удары возмездия» по объектам на территории Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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