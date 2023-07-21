Зеленский назвал Крымский мост целью ВС Украины

«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», – приводит «РИА Новости» слова Зеленского, который также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, вошедшего в состав России по итогам референдума в 2014 г.