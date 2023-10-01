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Общество

В результате ДТП в Балашихе погибли четыре человека

Ведомости

Жертвами ДТП в подмосковной Балашихе стали четыре человека, сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

Как пояснили в ведомстве, авария произошла около 20:00, когда автомобиль Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом».

«В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибло», – говорится в сообщении.

ДТП случилось на улице Звездная, из-за чего там частично ограничили движение, сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.

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Ранее сообщалось, что 24 сентября в Нижегородской области произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 20 человек, включая ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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