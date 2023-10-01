В результате ДТП в Балашихе погибли четыре человека
Жертвами ДТП в подмосковной Балашихе стали четыре человека, сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.
Как пояснили в ведомстве, авария произошла около 20:00, когда автомобиль Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом».
«В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибло», – говорится в сообщении.
ДТП случилось на улице Звездная, из-за чего там частично ограничили движение, сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что 24 сентября в Нижегородской области произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 20 человек, включая ребенка.