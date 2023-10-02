СМИ узнали о попытках водителей вернуть права после езды «под лекарствами»
Верховный суд отменил несколько решений о лишении прав за езду под действием лекарственных средств, в инструкции которых прописан запрет на управление транспортным средством после их употребления, и отправил эти дела на новое рассмотрение, пишет «Коммерсантъ».
Основанием для отмены решений о лишении прав стало решение Конституционного суда (КС) от ноября 2022 г. Тогда КС постановил, что в КоАП не содержится норма, позволяющая наказывать водителей за езду после употребления таких сильнодействующих лекарств, как, например, анальгетики и препараты для лечения эпилепсии. КС также указал на необходимость создать перечень лекарств, употребление которых несовместимо с вождением.
Такие поправки были внесены на рассмотрение в Госдуму в июне 2023 г., однако их пока не рассматривали. Помимо этого, Минздрав сейчас работает над созданием отдельного перечня лекарств, в который могут войти анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные средства. После того как поправки будут приняты, практика с лишением прав за вождение под этими лекарствами будет возвращена.
После этого в картотеке Верховного суда (ВС) появилось несколько постановлений по делам водителей, которых уже лишили прав за употребление этих лекарств и которые решили воспользоваться временным запретом и вернуть права.
В частности, среди дел, которые рассмотрел ВС, было дело жителя Барнаула Анатолия К., которое было рассмотрено 15 сентября. В октябре 2020 г. его остановили инспекторы и обнаружили признаки опьянения, однако проверка на алкоголь ничего не показала. При медобследовании в крови мужчины обнаружили следы опиоидного анальгетика трамадол, который есть в составе рецептурного препарата «Залдиар». Мужчина пил его по назначению врача. В результате водителя лишили прав, поскольку в инструкции к лекарству прописан запрет на управление автомобилем после его употребления. Однако ВС отменил это решение, сославшись на позицию КС, который запретил лишать прав до внесения необходимых поправок в КоАП, и отправил дело на новое рассмотрение. Всего в картотеке ВС было обнаружено как минимум пять подобных постановлений.