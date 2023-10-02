СМИ узнали о попытках водителей вернуть права после езды «под лекарствами»

В частности, среди дел, которые рассмотрел ВС, было дело жителя Барнаула Анатолия К., которое было рассмотрено 15 сентября. В октябре 2020 г. его остановили инспекторы и обнаружили признаки опьянения, однако проверка на алкоголь ничего не показала. При медобследовании в крови мужчины обнаружили следы опиоидного анальгетика трамадол, который есть в составе рецептурного препарата «Залдиар». Мужчина пил его по назначению врача. В результате водителя лишили прав, поскольку в инструкции к лекарству прописан запрет на управление автомобилем после его употребления. Однако ВС отменил это решение, сославшись на позицию КС, который запретил лишать прав до внесения необходимых поправок в КоАП, и отправил дело на новое рассмотрение. Всего в картотеке ВС было обнаружено как минимум пять подобных постановлений.