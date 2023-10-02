Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся в Подмосковье

По факту ДТП проверку организовала и прокуратура Московской области. По данным ведомства, во время поездки водителю стало плохо и он потерял управление, после чего автобус скатился в кювет. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, в том числе при организации перевозки детей автобусами», – говорится в сообщении прокуратуры.