Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся в Подмосковье
Школьный автобус с 30 детьми съехал на обочину и опрокинулся на шоссе в Щелковском городском округе, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
ДТП произошло на 17 км Фряновского шоссе около 8:20 утра. За рулем был водитель 1953 года рождения. В автобусе находилось семь взрослых и 30 детей. По предварительной информации ведомства, автобус сначала выехал на обочину, а затем перевернулся.
В региональном управлении Следственного комитета (СК) сообщили, что школьный автобус попал в ДТП около села Трубно. В нем находились дети и шесть учителей. По факту ДТП проводится доследственная проверка.
По предварительным данным ведомства, школьники не пострадали. За медицинской помощью обратился водитель и взрослый, который получил ссадины и царапины.
По факту ДТП проверку организовала и прокуратура Московской области. По данным ведомства, во время поездки водителю стало плохо и он потерял управление, после чего автобус скатился в кювет. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, в том числе при организации перевозки детей автобусами», – говорится в сообщении прокуратуры.