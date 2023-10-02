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Общество

Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся в Подмосковье

Ведомости

Школьный автобус с 30 детьми съехал на обочину и опрокинулся на шоссе в Щелковском городском округе, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

ДТП произошло на 17 км Фряновского шоссе около 8:20 утра. За рулем был водитель 1953 года рождения. В автобусе находилось семь взрослых и 30 детей. По предварительной информации ведомства, автобус сначала выехал на обочину, а затем перевернулся.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) сообщили, что школьный автобус попал в ДТП около села Трубно. В нем находились дети и шесть учителей. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

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По предварительным данным ведомства, школьники не пострадали. За медицинской помощью обратился водитель и взрослый, который получил ссадины и царапины.

По факту ДТП проверку организовала и прокуратура Московской области. По данным ведомства, во время поездки водителю стало плохо и он потерял управление, после чего автобус скатился в кювет. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, в том числе при организации перевозки детей автобусами», – говорится в сообщении прокуратуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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